Программу материнского капитала могут продлить после 2016 года

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В России планируют продлить программу материнского капитала после 2016 года, сообщает во вторник МИА "Россия сегодня" со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.

"Мы будем предлагать ее продлить и надеемся, что здесь мы выиграем, и нас поддержат и общество, и депутаты, потому что эта программа абсолютно оправдана, она нужна России, она нужна молодым родителям", - заявила она.

Ранее M24.ru сообщало, что государство выделило 9 миллиардов рублей на выплату москвичкам материнского капитала. В 2014 году размер материнского капитала составляет порядка 430 тысяч рублей. В бюджете Пенсионного фонда России на выплату материнских капиталов в этому году заложен 301 миллиард рублей.

Как изменились выплаты семьям с детьми в 2014 году

Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" действует уже 8 лет. За это время материнский капитал получили более 219 тысяч московских семей.

С момента запуска программы государство направило семьям Москвы и Подмосковья более 21,2 млрд рублей.

Рассчитывать на материнский капитал могут семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок, третий или последующие дети, если при рождении второго документа на получение средств не оформлялось.

Материнским капиталом можно воспользоваться, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение жилищных кредитов, на что наиболее часто уходят деньги - всего с момента действия программы возможностью погасить кредит за счет маткапитала воспользовались более 15,2 тысяч семей Москвы. Общая сумма средств составила более 5,6 млрд рублей.