Систему паллиативной помощи в России взяли под контроль – Голодец

Развитие системы паллиативной помощи находится на особом контроле правительства. Об этом в эфире телеканала "РБК" рассказала вице-премьер России Ольга Голодец.

"Мы взяли эту систему под особый контроль. Изменили нормативную базу, увеличили сроки действия рецептов, предоставили новые полномочия участковым терапевтам и врачам скорой помощи", – подчеркнула Голодец.

По словам вице-премьера, в России практически не осталось регионов, где не работают хосписы. Проблемой остается низкая доступность для населения уже действующих хосписов.

"Необходимо учитывать и менталитет россиян. Люди предпочитают помогать своим близким сами, поэтому обезболивание должно быть доступным и на дому", – сообщила она.

Напомним, ранее главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе сообщил M24.ru, что ведомство работает над концепцией постоянной психиатрической помощи онкологическим пациентам. Она будет создана в течение полугода. Согласно концепции, с каждым раковым больным наравне с онкологом будет работать психиатр. Также с врачами обсудят возможность применения антидепрессантов и транквилизаторов при лечении таких пациентов.

В конце января 2015 года департамент здравоохранения разрешил больницам и хосписам выписывать болеутоляющие препараты при переводе онкобольных пациентов в поликлиники.

Кроме того, столичные власти планируют выделить из бюджета дополнительные два миллиарда рублей на лекарственные препараты для пациентов с онкологией.