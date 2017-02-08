Олег Басилашвили стал лауреатом "володинской" премии "Пять вечеров"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Актер театра и кино Олег Басилашвили стал лауреатом театральной премии "Пять вечеров" имени Александра Володина. Об этом пишет ТАСС.

Премия имени Александра Володина вручается исполнителям ролей в фильмах и спектаклях, поставленных по произведениям этого писателя. Фильм "Осенний марафон" (1979) был снят режиссером Георгием Данелия именно по его сценарию. Олег Басилашвили исполнил в картине главную роль. Персонаж Басилашвили, Андрей Бузыкин, оказывается перед сложным моральным выбором, но ему не хватает силы характера, чтобы принять решение.

По словам актера, он "собирал" своего героя из образа композитора Андрея Петрова, написавшего музыку к этому фильму, и самого Володина, пытаясь повторить их мимику, привычки и жесты.

Басилашвили получит премию перед спектаклем "Осенний марафон" Русского драматического театра из Улан-Удэ в постановке Сергея Левицкого, премьера которого состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Наградой служит миниатюрная статуэтка, изображающая Александра Володина, работы художника и скульптора Резо Габриадзе.

В разные годы лауреатами премии "Пять вечером" становились Станислав Любшин, Лариса Малеванная, Зинаида Шарко, Людмила Гурченко и Алиса Фрейндлих.