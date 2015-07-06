Столичные водители меньше жителей регионов интересуются электронным ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Жители столицы и Санкт-Петербурга интересуются электронным полисом ОСАГО (Е-полис) в 10 раз реже, чем автовладельцы из других областей, сообщили в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, первые пять проданных Е-полисов ОСАГО были реализованы жителям регионов:
- Палласовка (Волгоградская область);
- Благовещенск (Амурская область);
- Мурманск (Мурманская область);
- Набережные Челны (Татарстан);
- Первомайский (Оренбургская область).
На сегодняшний день, по словам представителей РСА, в числе 737 обращений в базу данных страховщиков на Москву приходится 35, на Московскую область – 31, на Санкт-Петербург – 7, на Ленинградскую область – 3. Остальные 661 обращение были получены из других регионов. Существенная доля приходится на некрупные города и населенные пункты. Например, электронной услугой интересовались:
- Тереньга (Ульяновская область);
- Кинель (Самарская область);
- Туймазы (Башкортостан);
- Гайны (Свердловская область);
- Мыски (Кемеровская область);
- Коряжма (Архангельская область);
- Средняя Турша (Марий Эл).
Напомним, с 1 июля полис ОСАГО можно продлевать онлайн в 22-х крупнейших страховых компаниях России. А с 1 октября в электронном виде можно будет оформить новые договоры.
Чтобы получить электронный полис, автовладелец должен заполнить заявление на сайте страховщика и оплатить услугу.
Не смогут получать страховку для машин в электронном виде только те водители, которые впервые страхуют автомобиль. Они должны будут заехать в офис страховщиков и подписать бумаги лично.