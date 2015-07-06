Столичные водители меньше жителей регионов интересуются электронным ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Жители столицы и Санкт-Петербурга интересуются электронным полисом ОСАГО (Е-полис) в 10 раз реже, чем автовладельцы из других областей, сообщили в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).

По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, первые пять проданных Е-полисов ОСАГО были реализованы жителям регионов:



Палласовка (Волгоградская область);

Благовещенск (Амурская область);

Мурманск (Мурманская область);

Набережные Челны (Татарстан);

Первомайский (Оренбургская область).

На сегодняшний день, по словам представителей РСА, в числе 737 обращений в базу данных страховщиков на Москву приходится 35, на Московскую область – 31, на Санкт-Петербург – 7, на Ленинградскую область – 3. Остальные 661 обращение были получены из других регионов. Существенная доля приходится на некрупные города и населенные пункты. Например, электронной услугой интересовались:



Тереньга (Ульяновская область);

Кинель (Самарская область);

Туймазы (Башкортостан);

Гайны (Свердловская область);

Мыски (Кемеровская область);

Коряжма (Архангельская область);

Средняя Турша (Марий Эл).

Напомним, с 1 июля полис ОСАГО можно продлевать онлайн в 22-х крупнейших страховых компаниях России. А с 1 октября в электронном виде можно будет оформить новые договоры.

Чтобы получить электронный полис, автовладелец должен заполнить заявление на сайте страховщика и оплатить услугу.

Не смогут получать страховку для машин в электронном виде только те водители, которые впервые страхуют автомобиль. Они должны будут заехать в офис страховщиков и подписать бумаги лично.