06 июля 2015, 20:14

Экономика

Столичные водители меньше жителей регионов интересуются электронным ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Жители столицы и Санкт-Петербурга интересуются электронным полисом ОСАГО (Е-полис) в 10 раз реже, чем автовладельцы из других областей, сообщили в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).

По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, первые пять проданных Е-полисов ОСАГО были реализованы жителям регионов:

  • Палласовка (Волгоградская область);
  • Благовещенск (Амурская область);
  • Мурманск (Мурманская область);
  • Набережные Челны (Татарстан);
  • Первомайский (Оренбургская область).

На сегодняшний день, по словам представителей РСА, в числе 737 обращений в базу данных страховщиков на Москву приходится 35, на Московскую область – 31, на Санкт-Петербург – 7, на Ленинградскую область – 3. Остальные 661 обращение были получены из других регионов. Существенная доля приходится на некрупные города и населенные пункты. Например, электронной услугой интересовались:

  • Тереньга (Ульяновская область);
  • Кинель (Самарская область);
  • Туймазы (Башкортостан);
  • Гайны (Свердловская область);
  • Мыски (Кемеровская область);
  • Коряжма (Архангельская область);
  • Средняя Турша (Марий Эл).

Напомним, с 1 июля полис ОСАГО можно продлевать онлайн в 22-х крупнейших страховых компаниях России. А с 1 октября в электронном виде можно будет оформить новые договоры.

Чтобы получить электронный полис, автовладелец должен заполнить заявление на сайте страховщика и оплатить услугу.

Не смогут получать страховку для машин в электронном виде только те водители, которые впервые страхуют автомобиль. Они должны будут заехать в офис страховщиков и подписать бумаги лично.

