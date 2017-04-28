Спецдокладчик ООН призвал снять санкции с российских выборных лиц

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири заявил, что

односторонние санкции в отношении выборных лиц в России необходимо снять. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

По его словам, этим людям нужно предоставить иммунитет. Джазаири подчеркнул, что главное внимание следует уделять "обеспечению иммунитета к односторонним мерам для лиц, избираемых в парламентскую ассамблею, уполномоченных демократическим путем посредством выборов и выполняющих свои функции исключительно в соответствии с государственной конституцией".

Санкции предполагают ограничения на передвижение и заморозку активов отдельных лиц, запрет на инвестиции, экспорт и импорт определенных товаров и технологий, а также ограничения на финансовые операции.