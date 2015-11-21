Совбез ООН единогласно принял резолюцию по борьбе с ИГИЛ

Фото: twitter.com/un

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию Франции по координации борьбы против запрещенных в России организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида", сообщается в Twitter ООН.

Документ призывает все "принять все необходимые меры в соответствии с международным правом", чтобы "удвоить и координировать свои усилия" для борьбы с группировками на территории Сирии и Ирака, чтобы их полностью ликвидировать.

Кроме того, Совбез призвал страны-члены организации препятствовать проникновению боевиков в Сирию и Ира, и пресекать финансирование террористов, которые извлекают доходы от продажи нефти и предметов древности.

Резолюция требует "искоренить безопасное убежище", которое террористы создали на значительной части Ирака и Сирии. Документ признает "Фронт ан-Нусра" и все связанные с "Аль-Каидой" группировки угрозой международному миру и безопасности.

Документ осуждает недавние теракты в Анкаре, Бейруте, Париже, а также на борту российского лайнера А321, разбившегося на Синайском полуострове в Египте.

Резолюцию внесла Франция после серии терактов в Париже в ночь на 14 ноября. В результате атаки террористов погибли 130 человек. Жертвами теракта на борту А321 стали 224 человека. В Бейруте в результате двойного теракта погибли более 40 человек. Ответственность за эти преступления взяло "Исламское государство".

Теракт в Анкаре унес жизни 95 граждан Турции. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся, но власти также подозревают ИГИЛ.