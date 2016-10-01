Форма поиска по сайту

01 октября 2016, 10:27

В мире

Россия возглавила Совет Безопасности ООН

Россия с 1 октября возглавляет Совет Безопасности ООН, сообщают РИА Новости. Первая встреча под председательством РФ намечена на 3 октября.

В этот день планируется утвердить программу работы на месяц. Всего запланировано порядка 20 заседаний, где основными темами будут конфликты в Африке и ближневосточная проблематика.

5 октября в СБ пройдет голосование по кандидатам на пост генерального секретаря ООН в новом формате.

В Совет Безопасности ООН входят 15 государств. Из них 5 постоянных членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, и 10 непостоянных членов, избираемых на два года – Ангола, Венесуэла, Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония.

В сентябре в Совбезе председательствовала Новая Зеландия, а в октябре Россия передаст этот пост Сенегалу.

