Россия возглавила Совет Безопасности ООН

Россия с 1 октября возглавляет Совет Безопасности ООН, сообщают РИА Новости. Первая встреча под председательством РФ намечена на 3 октября.

В этот день планируется утвердить программу работы на месяц. Всего запланировано порядка 20 заседаний, где основными темами будут конфликты в Африке и ближневосточная проблематика.

5 октября в СБ пройдет голосование по кандидатам на пост генерального секретаря ООН в новом формате.