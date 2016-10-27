Карета Чацкого и исполнение желаний: москвичи узнают секреты Мясницкой улицы

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Прогуляться по Мясницкой и узнать все ее секреты удастся тем, кто отправится на бесплатную экскурсию 27 октября. Об этом сообщается на сайте "Гуляем по Москве".

Экскурсовод Евгений Степанов расскажет удивительные истории об улице в центре Москве и о тех, кто на ней бывал. Ведь именно здесь Пушкин провел юность, а грибоедовский Чацкий кричал свою знаменитую фразу: "Карету мне, карету!" На прогулке поговорят и о почтамте, прославившем Мясницкую, и о том, как на улице стали продавать лучший чай и кофе.

Кстати, на Мясницкой нужно загадывать желания, и они обязательно сбудутся. Главное – не забудьте взять с собой на экскурсию монетку.

Мероприятие бесплатное, необходима предварительная запись.