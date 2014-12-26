Новогодние каникулы в парках: где и как провести праздники

Фото: M24.ru/Игорь и Юлия Иванко

Праздничную новогоднюю программу подготовили почти все парки города. Сетевое издание M24.ru выбрало самые интересные события в центральных парках Горького, "Эрмитаже" и МУЗЕОНе, а также в окружных – парках "Кузьминки", "Фили", "Сокольники", "Северное Тушино" и других. Дискотека от диджеев "Солянки", хиты 80-х от легендарных Boney M, арт-зима с елями из пластика и картона и многое другое – в нашем материале.

Центр

Где: парк Горького Что: сказочные инсталляции, специальные экскурсии и масштабная дискотека

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

На Новый год

31 декабря в парке Горького пройдет новогодняя дискотека. Гости смогут потанцевать у сцены на Пушкинской набережной или на коньках на "ВАУкатке". Каждый удар курантов будет сопровождаться залпом фейерверка, а ровно в полночь гостей ждет праздничный салют.

Зажигать на Пушкинской набережной с 23.00 до 03.00 будет диджей Саймон, ведущий шоу BLACK2WHITE на Радио ENERGY, лучший диджей России (лауреат Всероссийской премии "Радиомания" в номинации лучший диджей).

Новогодний сеанс на катке начнется 31 декабря в 17.00 и продолжится до 3.00 1 января. Стоимость билета – 800 рублей. Билеты можно купить онлайн или в кассах в день мероприятия.

В январские выходные

С 26 декабря по 11 января в парке Горького заработают несколько сказочных пространств. Так, площадь у Музыкальной эстрады превратится в рождественскую гостиную из сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король".

На сцене эстрады разместится масштабная инсталляция – здесь появится украшенный к Рождеству камин, возле которого будут лежать подарки, конфеты и книги. Ключевой фигурой сцены станет Щелкунчик высотой в пять метров. Гости парка смогут решать загадки, отправлять открытки, показывать теневые спектакли, а также попытаться найти логово Мышиного короля, чтобы сразиться с ним.

6 и 7 января аниматоры проведут квест по декорациям – участникам нужно будет разгадать загадки и собрать волшебные орехи. Начало квестов в 16.00 и 19.00.

Еще одна инсталляция в парке посвящена сказкам Крайнего Севера. В павильоне, где царит полярная ночь и рассказывают сказки, зрители смогут увидеть северное сияние.

Шесть старинных притч, объединенные в одну сказку народов Севера, записаны со специальным музыкальным сопровождением и световыми спецэффектами. Смотреть эти аудиовизуальные спектакли можно лежа прямо на сугробе-пуфе.

Спектакли будут проходить каждый день с 1 по 10 января, каждый час с 12.00 до 19.00. Длительность – 30 минут. Выходной день – 5 января.

Билеты можно приобрести в кассах Сказочного павильона (на Пушкинской набережной, недалеко от Голицынского пруда), стоимость одного билета – 250 рублей.

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Отдельную программу парк подготовил для детей. Ежедневно с 3 по 11 января в Зеленой школе будут проходить мастер-классы по сказке "Щелкунчик". Преподаватели научат детей выпекать орехи с начинкой, делать своими руками поздравительные открытки, лепить из глины, создавать деревянные игрушки.

4 января театр "Трикстер" (обладатель "Золотой маски") проведет специальный мастер-класс театра теней, в рамках которого детей научат своими руками создавать домашний театр. Стоимость мастер-класса 1000 рублей.

3, 7 и 10 января в парке пройдут специальные экскурсии. На прогулках гости узнают о традициях празднования Рождества в дворянских усадьбах Нескучного сада и развлечениях дворян: собачьих бегах, скачках, кулачных боях и женских дуэлях. Начало экскурсий в 14.00 перед главным входом в парк.

7 января в Нескучном саду пройдет рождественский квест "Кто ищет, тот всегда найдет". Участники узнают о легендах зданий Нескучного сада и о его владельцах прошлых столетий. Победители и участники квеста получат призы от Деда Мороза. Начало рождественского квеста в 12.00 перед Главным входом в Парк у новогоднего рожка мороженого.

Где: сад "Эрмитаж" Что: ели из пластика и картона, живая музыка и космические летчики

На Новый год

Новогодние гуляния начнутся в саду в 22.00 31 декабря. По аллеям сада в белых светящихся шарах-зорбах будут перемещаться артисты в образах космических летчиков, исполнять трюки и дарить гостям бенгальские огни, светящиеся украшения и другие памятные новогодние сувениры.

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В полночь гости сада соберутся на площади перед сценой, где встретят Новый год. Сразу после боя курантов начнется музыкальная программа: выступления диджеев, живая музыка и танцы с группой "Шизгара". На площади перед сценой установят шатры с горячей едой и длинный стол. В час ночи всех посетителей сада ждет праздничный фейерверк.

Вход свободный.

На протяжении всей ночи в саду будет работать каток. Стоимость входного билета – тысяча рублей. Дети до семи лет проходят бесплатно, а с семи до 16 лет – за 500 рублей.

В январские выходные

С 26 декабря по 10 января в саду "Эрмитаж" пройдет "Арт-зима". Все праздничные дни гостей сада будут развлекать новогодние персонажи, а также каждый желающий сможет создать новогодний арт-лес.

В субботу, 27 декабря, в саду высадится праздничный десант. Из будущего сюда прибудут Дед Мороз и Снегурочка. В эти дни под присмотром архитекторов, художников и дизайнеров также начнет расти арт-лес: творческие команды будут создавать арт-объекты в виде елей.

С 3 января команда дизайнеров продолжил создавать арт-ели из фанеры, пластика, искусственного меха и резины. Как и в предновогодние дни, каждый желающий сможет принять участие в создании арт-леса. А для детей актрисы театра "Снарк" Анна Боголюбская и Ольга Беляева проведут зимние спектакли в популярном жанре сторителлинг.

Рождество в саду пройдет под звуки классических и современных композиций. История Щелкунчика будет рассказана в технике театра теней. Кондитеры создадут по мотивам этой сказки сладкий город Конфетинсбург – каждый сможет отправиться на экскурсию по его улочкам и получить вкусный подарок.

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

Актеры театра Sosferas и танцоры коллектива "Айсидорино горе" представят гостям спектакли и перформансы. Напоследок посетители сада получат в подарок волшебные грецкие орехи с предсказаниями на новый год.

С 8 по 10 января в саду можно будет принять участие в активных играх. Гостей сада ждут народные забавы и эстафеты на свежем воздухе от мастерской "Красный клубок". Согреться и подкрепиться во время гуляний можно будет в многочисленных домиках-кафе. Посетителей ждут горячие фруктовые пунши, традиционные рождественские сладости и деликатесы.

Вход на все мероприятия свободный.

Где: Парк искусств МУЗЕОН Что: диджеи "Солянки", музыкальный флешмоб и световые качели

На Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января в парке искусств МУЗЕОН организуют новогоднюю вечеринку.

Создавать атмосферу праздника будут музыканты и диджеи клуба "Солянка". Посетителей будут угощать спелыми мандаринами и ароматными напитками с корицей.

По словам организаторов, посетителей ждут развлечения в лучших клубных традициях.

Вечеринка пройдет с 22.00 до 03.00.

Лайн-ап:

Sputnik

Sasha Grishin

Rozet

Sapunov

Nairi

Pasha Artemiev

Jackethat

"Странные игры"

За новостями вечеринки можно следить здесь.

Вход свободный.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В январские выходные

4 января в МУЗЕОНе пройдет световой музыкальный флешмоб "MP3-эксперимент". Принять участие могут все желающие.

Для того чтобы стать частью синхронного действия, необходимо скачать MP3-файл со сценарием флэшмоба, загрузить композицию на свой MP3-плеер или мобильный телефон. Важное примечание: трек не нужно предварительно слушать.

С собой нужно взять маску, фонарик, фотоаппарат со вспышкой, неоновую палочку или любой другой светящийся предмет. Нельзя приносить с собой лазерные указки, фейерверки и свечи. Также захватите часы с секундной стрелкой, чтобы сверять время начала флешмоба.

Как отметили организаторы, в парк нужно прийти заранее, до 17.00 вести себя естественно и незаметно, а ровно в пять вечера нажать кнопку PLAY на своем плеере.

Добавим, что флешмоб "MP3-эксперимент" организовывает нью-йоркская комедийная группа Improv Everywhere. "MP3-эксперимент" провели уже на пяти континентах.

"Improv Everywhere известны многократными флешмоб-акциями по всему свету. В их числе легендарная акция "Замри, Гранд Централ!", нашествие героев "Звездных войн" в метрополитенах Нью-Йорка и Парижа, дни No Pants в крупнейших городах мира, спонтанные мюзиклы в крупных моллах, MP3-эксперименты в городских парках планеты", – сообщили в МУЗЕОНе.

Первый "MP3 Experiment" в Москве прошел 14 мая этого года. Тогда в парке искусств МУЗЕОН собралось несколько сотен участников и порядка двух тысяч зрителей.

В Рождество, 7 января, в парке организуют сказочное мультимедийное пространство с настоящим вертепом, новогодними мастерскими, театральной анимацией и буфетом, оформленным в духе европейских ярмарок.

В этот день на парковой сцене известные актеры МХТ имени А.П. Чехова будут читать рождественские стихи Бродского, Есенина и Мандельштама. Стихи прочтут под аккомпанемент живой музыки.

"Специальный гость – хоровая детская студия "Веснянка" – порадует пришедших праздничным песнопением. В конце вечера каждый сможет присоединиться к пению с бенгальскими огнями и мерцающими фонариками в руках", – сообщили в МУЗЕОНе.

Мероприятия начнутся в 13.00 и завершатся в 16.00. Вход свободный.

Сбор участников на площади перед Третьяковской галереей на Крымском Валу.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

С 8 по 10 января в рамках фестиваля Motherland Christmas на сцене летнего кинотеатра парка выступят новые отечественные группы. Они будут играть танцевальный инди-поп, гаражный рок, эксцентричную электронику и мультяшный электро-поп.

По словам организаторов, посетителей порадуют качественным звучанием гитар и синтезаторов. Все желающие могут подпевать и танцевать под разноцветными мерцающими огнями.

В списке участников – La Vtornik, Cheese People, "Гриша любит грушу", Nikola Tesla & Thee Coils, "Электрофорез", Sonic Death, Magnetic Poetry, Gayana, Oligarkh и Yana Blinder.

На территории будет работать фудкорт с горячим кофе, безалкогольным глинтвейном, домашними сладостями, выпечкой и бургерами.

Откроется для посетителей и праздничная ярмарка, где можно будет купить новогодние подарки, елочные игрушки и теплые шарфы.

Фестиваль пройдет с 8 по 10 января. Начало в 17.00. Вход свободный.

Добавим, во все праздничные дни посетители МУЗЕОНа смогут покататься на световых качелях и взглянуть на елку-лабиринт, напоминающую по форме московскую высотку.

В округах

Где: парк "Сокольники" Что: ярмарка сладостей, путешествие в научно-фантастическую лабораторию, дискотека под музыку "Отпетых мошенников" и "Блестящих"



Серия новогодних мероприятий стартует в парке "Сокольники" 26 декабря. Посетителей ждут мастер-классы по фигурному катанию, вечеринки на катке, дисконочь и рождественская ярмарка.

Так, до 11 января в районе Фонтанной площади будет работать рождественская ярмарка сладостей и подарков "ВкусноФест". Здесь можно купить необычные елочные игрушки, дизайнерские вещи, новогодние сувениры, капкейки и пряники.

Тем, кто твердо стоит на коньках, стоит побывать на диджейских вечеринках на катке. Хедлайнер проекта – диджей Леонид Руденко. Именно он выступал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

Первая вечеринка пройдет 26 декабря на Фонтанной площади. Начало в 19.00. Последующие – на катке "Лед". Вечеринки будут проводить каждый вечер в течение всех новогодних праздников.

Музей "Фабрика игрушек" откроется в павильоне № 17 и будет работать до 11 января. Здесь можно увидеть игрушки ручной работы и сделать собственное елочное украшение. В программе – экскурсии и чаепитие у 50-литрового самовара.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Детям будет интересна робоелка, главным героем которой станет английский робот Титан. Ребят ждет путешествие в научно-фантастическую лабораторию.

В павильоне № 3 разместят цирк огромных зверей. В шоу-программе примут участие артисты из Италии, Испании, Кубы, Колумбии, Ирландии, Германии и Белоруссии.

В ночь с 31 декабря на 1 января гостей парка приглашают на новогоднюю дисконочь. Это девять часов танцев под музыку групп "Блестящие", "Отпетые мошенники" и "Краски".

Интерактивный семейный праздник "Классическое Рождество – забавы & подарки" организуют с 3 по 11 января в павильоне № 2. Здесь можно увидеть старинные рождественские афиши, плакаты, гирлянды и фильмы начала прошлого века.

Для всех желающих 4 и 5 января звезды фигурного катания проведут мастер-классы. Учить кататься на коньках будут олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин; бронзовые призеры Олимпийских игр в Ванкувере, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домина и Максим Шабалин.

Начало мастер-классов в 14.00.

Где: парк "Фили" Что: каверы на хиты 80-90-х, фестиваль еды и музыкальная программа "Вокруг света за 9 дней"



В ночь с 31 декабря на 1 января парк "Фили" превратится в огромную концертную площадку, новогоднее настроение на которой гостям парка будут создавать звездные исполнители и музыкальные группы.

Новогодняя ночь в парке пройдет под знаком Disco: в программе примет участие выпускник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс, кавер-группа "Гвозди", которая будет радовать публику мировыми хитами 80-90-х годов.

Свои музыкальные подарки преподнесут зрителям певицы Юлия Терещенко и Этери Бериашвили.

Кульминацией праздника станет лазерное шоу от победителей Венецианского фестиваля – шоу-группы "Саламандра".

Вечеринка пройдет с 22.00 до 02.00. Вход свободный

Фото: ТАСС

С 2 по 11 января в парке "Фили" пройдут мероприятия в рамках развлекательной программы "Вокруг света за 9 дней". В программе – музыка и танцы народов Африки, Индии, Америки, Европы и Востока.

День кантри, 2 января

Выступят лауреаты кантри-фестивалей США и Канады – группа "Яблочный Джек".

Американский день, 3 января

Выступят музыканты из группы "Сонидо Кальенте" и танцевальная пара, которая даст урок мастерства всем желающим. Также на сцену поднимутся музыканты из "Амазонас" и лауреаты фестиваля творческой молодежи Европы и Америки "Веселый дилижанс".

Африканский день, 4 января

Национальные танцы под звуки барабанов представят африканские музыканты "Солнечная музыка".

Кельтика, 5 января

Играть, танцевать и устраивать мастер-классы будут группы "Леший и волынщик" и "Шемрок".

А дуэт "Калевала" из Финляндии исполнит произведения карельских композиторов и карело-финские эпосы.

День Швеции и Германии, 6 января

Выступят шведский квартет "Никкельзарп Кода", исполняющий шведские, норвежские и финские народные танцы и авторские песни; группа "Бавария" и танцевальный коллектив "Баварская карусель".

В остальные дни представят музыкальную и танцевальную культуры Балкан и Индии. Финальное шоу состоится 11 января, сообщили в департаменте культуры Москвы.

Вход на мероприятия свободный.

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Отметим, с 26 декабря по 11 января в городке аттракционов парка "Фили" пройдет фестиваль "Мастерская еды". Посетителей будут угощать горячими блинами, пряниками, домашними пирогами, кофе, чаем и глинтвейном.

"На фестивале можно будет не только поесть, но и купить в подарок настоящие пряничные домики и другие шедевры кондитерского искусства", – сообщили организаторы.

Время проведения фестиваля – с 11.00 до 21.00. Вход свободный.

Где: парк "Северное Тушино" Что: клоуны, ретродискотека и "Рождественский караван"



Праздничная зимняя программа стартует в парке "Северное Тушино" 26 декабря. Посетителей ждут концерты, мастер-классы, ярмарка и выступления цирковых артистов.

На центральной сцене парка 26 декабря состоится выступление группы "Краски" и детская дискотека, а 3 января выступят Рома Жуков и кавер-группа "Случайная встреча", исполняющая хиты 70-х.

За хорошее настроение отвечают цирковые клоуны и фокусники, чьи номера можно увидеть 5 января. 6 января запланирован концерт с участием двойников звезд российской эстрады. В этот же день организуют танцы для старшего поколения.

Фото: M24.ru

С 26 декабря по 12 января на аллеях парка будет работать рождественская ярмарка. Здесь можно купить елки, новогодние украшения, тульские пряники, работы мастеров-ремесленников.

Также в парке можно увидеть "Рождественский караван" с Санта Клаусом, который обещает дарить подарки.

Гости парка будут кататься на коньках, тюбингах и сноубордах.

"3 января в парке пройдут мастер-классы по фигурному катанию и зимней игре на льду – керлингу. 4 января вас ждут на тренировку по управлению сноубордом и кайтом, а 5 января состоится шоу–программа для детей в тюбинг–парке", – сообщили в парке "Северное Тушино".

Где: парк "Кузьминки" Что: Boney M, паспорт юного театрала и Зимние игры



31 декабря с 22:00 до 2:00 в парке "Кузьминки" пройдет "Дисконочь". Главным подарком для гостей парка станет выступление легендарной группы Boney M.

В новогоднюю ночь в парке выступит кавер-группа, которая исполнит лучшие танцевальные и новогодние хиты. Заряд положительных эмоцией подарит дуэт "ШоуБиз" – Евгений Кудин и Сергей Петинов. Ведущие приготовили интерактивную программу и конкурсы, а парк "Кузьминки" – новогодние подарки за участие в конкурсах.

Во второй части программы выступят легендарные Boney M, которые исполнят хиты 80-х, ставшие символом целого поколения.

В 01.00 гостей ждет праздничный фейерверк.

В новогодние каникулы – с 3 по 6 января – гости парка "Кузьминки" смогут окунуться в искусство уличного театра.

Авторский театр "Эскизы в пространстве" разработал два театральных действа: "Снежиночка" (3 января) и "Балерина" (5 января). Каждое действо включает в себя карнавальное шествие и футуристическое сказочное представление с использованием шестовых кукол.

Гость из Санкт-Петербурга– театр "Странствующие куклы господина Пэжо" c постановкой "Декаденс" (4 января). В суету городской жизни вторгаются странные белые создания и вовлекают зрителей в игру зеркал и фонарей.

6 января с постановкой "Мандариновый ангел" выступит "Антикварный цирк". Гостей ждет интерактивный перформанс с танцами на лыжах, виртуозным жонглированием мандаринами, игрой на рождественских колокольчиках и елкой желаний.

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

Каждый день маленькие гости смогут узнать о разных видах театра и попробовать себя в роли режиссера и актера в постановках оперы "Евгений Онегин", японского театра, комедии дель арте – итальянского площадного театра. Детям будет выдан паспорт юного театрала, в котором будет отмечаться, какому виду театрального искусства обучился ребенок или в какой постановке принял участие. По окончании курса юного театрала каждый гость получит памятный диплом.

С 8 по 11 января с 12.00 -15.00 будут проходить Зимние игры на Кубок парка.

Каждый день будет посвящен отдельному спортивному состязанию. Это и забеги на коньках, и хоккей с метлой, и семейные старты, и заезды на ватрушках.

Рождество в парке будут отмечать 7 января с 12.00 до 16.00. Центром притяжения и прикосновения к великому таинству станет Вифлеемский вертеп, выполненный в натуральную величину. Гости парка "Кузьминки" смогут услышать рождественский аудиоспектакль.

Основную часть праздника составят народные гулянья с участием фольклорных коллективов. Ряженые напомнят гостям о старинной традиции колядования и разучат колядки с разными сюжетными мотивами.