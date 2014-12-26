Новогодние каникулы в парках: где и как провести праздники

Фото: M24.ru/Игорь и Юлия Иванко
Праздничную новогоднюю программу подготовили почти все парки города. Сетевое издание M24.ru выбрало самые интересные события в центральных парках Горького, "Эрмитаже" и МУЗЕОНе, а также в окружных – парках "Кузьминки", "Фили", "Сокольники", "Северное Тушино" и других. Дискотека от диджеев "Солянки", хиты 80-х от легендарных Boney M, арт-зима с елями из пластика и картона и многое другое – в нашем материале.
Центр
Где: парк Горького
Что: сказочные инсталляции, специальные экскурсии и масштабная дискотека
Фото: M24.ru/Юлия Иванко
На Новый год
31 декабря в парке Горького пройдет новогодняя дискотека. Гости смогут потанцевать у сцены на Пушкинской набережной или на коньках на "ВАУкатке". Каждый удар курантов будет сопровождаться залпом фейерверка, а ровно в полночь гостей ждет праздничный салют.
Зажигать на Пушкинской набережной с 23.00 до 03.00 будет диджей Саймон, ведущий шоу BLACK2WHITE на Радио ENERGY, лучший диджей России (лауреат Всероссийской премии "Радиомания" в номинации лучший диджей).
Новогодний сеанс на катке начнется 31 декабря в 17.00 и продолжится до 3.00 1 января. Стоимость билета – 800 рублей. Билеты можно купить онлайн или в кассах в день мероприятия.
В январские выходные
С 26 декабря по 11 января в парке Горького заработают несколько сказочных пространств. Так, площадь у Музыкальной эстрады превратится в рождественскую гостиную из сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король".
На сцене эстрады разместится масштабная инсталляция – здесь появится украшенный к Рождеству камин, возле которого будут лежать подарки, конфеты и книги. Ключевой фигурой сцены станет Щелкунчик высотой в пять метров. Гости парка смогут решать загадки, отправлять открытки, показывать теневые спектакли, а также попытаться найти логово Мышиного короля, чтобы сразиться с ним.
6 и 7 января аниматоры проведут квест по декорациям – участникам нужно будет разгадать загадки и собрать волшебные орехи. Начало квестов в 16.00 и 19.00.
Еще одна инсталляция в парке посвящена сказкам Крайнего Севера. В павильоне, где царит полярная ночь и рассказывают сказки, зрители смогут увидеть северное сияние.
Шесть старинных притч, объединенные в одну сказку народов Севера, записаны со специальным музыкальным сопровождением и световыми спецэффектами. Смотреть эти аудиовизуальные спектакли можно лежа прямо на сугробе-пуфе.
Спектакли будут проходить каждый день с 1 по 10 января, каждый час с 12.00 до 19.00. Длительность – 30 минут. Выходной день – 5 января.
Билеты можно приобрести в кассах Сказочного павильона (на Пушкинской набережной, недалеко от Голицынского пруда), стоимость одного билета – 250 рублей.
Фото: M24.ru/Юлия Накошная
Отдельную программу парк подготовил для детей. Ежедневно с 3 по 11 января в Зеленой школе будут проходить мастер-классы по сказке "Щелкунчик". Преподаватели научат детей выпекать орехи с начинкой, делать своими руками поздравительные открытки, лепить из глины, создавать деревянные игрушки.
4 января театр "Трикстер" (обладатель "Золотой маски") проведет специальный мастер-класс театра теней, в рамках которого детей научат своими руками создавать домашний театр. Стоимость мастер-класса 1000 рублей.
3, 7 и 10 января в парке пройдут специальные экскурсии. На прогулках гости узнают о традициях празднования Рождества в дворянских усадьбах Нескучного сада и развлечениях дворян: собачьих бегах, скачках, кулачных боях и женских дуэлях. Начало экскурсий в 14.00 перед главным входом в парк.
7 января в Нескучном саду пройдет рождественский квест "Кто ищет, тот всегда найдет". Участники узнают о легендах зданий Нескучного сада и о его владельцах прошлых столетий. Победители и участники квеста получат призы от Деда Мороза. Начало рождественского квеста в 12.00 перед Главным входом в Парк у новогоднего рожка мороженого.
Где: сад "Эрмитаж"
Что: ели из пластика и картона, живая музыка и космические летчики
На Новый год
Новогодние гуляния начнутся в саду в 22.00 31 декабря. По аллеям сада в белых светящихся шарах-зорбах будут перемещаться артисты в образах космических летчиков, исполнять трюки и дарить гостям бенгальские огни, светящиеся украшения и другие памятные новогодние сувениры.
Фото: M24.ru/Игорь Иванко
В полночь гости сада соберутся на площади перед сценой, где встретят Новый год. Сразу после боя курантов начнется музыкальная программа: выступления диджеев, живая музыка и танцы с группой "Шизгара". На площади перед сценой установят шатры с горячей едой и длинный стол. В час ночи всех посетителей сада ждет праздничный фейерверк.
Вход свободный.
На протяжении всей ночи в саду будет работать каток. Стоимость входного билета – тысяча рублей. Дети до семи лет проходят бесплатно, а с семи до 16 лет – за 500 рублей.
В январские выходные
С 26 декабря по 10 января в саду "Эрмитаж" пройдет "Арт-зима". Все праздничные дни гостей сада будут развлекать новогодние персонажи, а также каждый желающий сможет создать новогодний арт-лес.
В субботу, 27 декабря, в саду высадится праздничный десант. Из будущего сюда прибудут Дед Мороз и Снегурочка. В эти дни под присмотром архитекторов, художников и дизайнеров также начнет расти арт-лес: творческие команды будут создавать арт-объекты в виде елей.
С 3 января команда дизайнеров продолжил создавать арт-ели из фанеры, пластика, искусственного меха и резины. Как и в предновогодние дни, каждый желающий сможет принять участие в создании арт-леса. А для детей актрисы театра "Снарк" Анна Боголюбская и Ольга Беляева проведут зимние спектакли в популярном жанре сторителлинг.
Рождество в саду пройдет под звуки классических и современных композиций. История Щелкунчика будет рассказана в технике театра теней. Кондитеры создадут по мотивам этой сказки сладкий город Конфетинсбург – каждый сможет отправиться на экскурсию по его улочкам и получить вкусный подарок.
Фото: M24.ru/Виктория Виатрис
Актеры театра Sosferas и танцоры коллектива "Айсидорино горе" представят гостям спектакли и перформансы. Напоследок посетители сада получат в подарок волшебные грецкие орехи с предсказаниями на новый год.
С 8 по 10 января в саду можно будет принять участие в активных играх. Гостей сада ждут народные забавы и эстафеты на свежем воздухе от мастерской "Красный клубок". Согреться и подкрепиться во время гуляний можно будет в многочисленных домиках-кафе. Посетителей ждут горячие фруктовые пунши, традиционные рождественские сладости и деликатесы.
Вход на все мероприятия свободный.
Где: Парк искусств МУЗЕОН
Что: диджеи "Солянки", музыкальный флешмоб и световые качели
На Новый год
В ночь с 31 декабря на 1 января в парке искусств МУЗЕОН организуют новогоднюю вечеринку.
Создавать атмосферу праздника будут музыканты и диджеи клуба "Солянка". Посетителей будут угощать спелыми мандаринами и ароматными напитками с корицей.
По словам организаторов, посетителей ждут развлечения в лучших клубных традициях.
Вечеринка пройдет с 22.00 до 03.00.
Лайн-ап:
За новостями вечеринки можно следить здесь.
Вход свободный.
Фото: M24.ru/Александр Авилов
В январские выходные
4 января в МУЗЕОНе пройдет световой музыкальный флешмоб "MP3-эксперимент". Принять участие могут все желающие.
Для того чтобы стать частью синхронного действия, необходимо скачать MP3-файл со сценарием флэшмоба, загрузить композицию на свой MP3-плеер или мобильный телефон. Важное примечание: трек не нужно предварительно слушать.
С собой нужно взять маску, фонарик, фотоаппарат со вспышкой, неоновую палочку или любой другой светящийся предмет. Нельзя приносить с собой лазерные указки, фейерверки и свечи. Также захватите часы с секундной стрелкой, чтобы сверять время начала флешмоба.
Как отметили организаторы, в парк нужно прийти заранее, до 17.00 вести себя естественно и незаметно, а ровно в пять вечера нажать кнопку PLAY на своем плеере.
Добавим, что флешмоб "MP3-эксперимент" организовывает нью-йоркская комедийная группа Improv Everywhere. "MP3-эксперимент" провели уже на пяти континентах.
"Improv Everywhere известны многократными флешмоб-акциями по всему свету. В их числе легендарная акция "Замри, Гранд Централ!", нашествие героев "Звездных войн" в метрополитенах Нью-Йорка и Парижа, дни No Pants в крупнейших городах мира, спонтанные мюзиклы в крупных моллах, MP3-эксперименты в городских парках планеты", – сообщили в МУЗЕОНе.
Первый "MP3 Experiment" в Москве прошел 14 мая этого года. Тогда в парке искусств МУЗЕОН собралось несколько сотен участников и порядка двух тысяч зрителей.
В Рождество, 7 января, в парке организуют сказочное мультимедийное пространство с настоящим вертепом, новогодними мастерскими, театральной анимацией и буфетом, оформленным в духе европейских ярмарок.
В этот день на парковой сцене известные актеры МХТ имени А.П. Чехова будут читать рождественские стихи Бродского, Есенина и Мандельштама. Стихи прочтут под аккомпанемент живой музыки.
"Специальный гость – хоровая детская студия "Веснянка" – порадует пришедших праздничным песнопением. В конце вечера каждый сможет присоединиться к пению с бенгальскими огнями и мерцающими фонариками в руках", – сообщили в МУЗЕОНе.
Мероприятия начнутся в 13.00 и завершатся в 16.00. Вход свободный.
Сбор участников на площади перед Третьяковской галереей на Крымском Валу.
Фото: M24.ru/Александр Авилов
С 8 по 10 января в рамках фестиваля Motherland Christmas на сцене летнего кинотеатра парка выступят новые отечественные группы. Они будут играть танцевальный инди-поп, гаражный рок, эксцентричную электронику и мультяшный электро-поп.
По словам организаторов, посетителей порадуют качественным звучанием гитар и синтезаторов. Все желающие могут подпевать и танцевать под разноцветными мерцающими огнями.
В списке участников – La Vtornik, Cheese People, "Гриша любит грушу", Nikola Tesla & Thee Coils, "Электрофорез", Sonic Death, Magnetic Poetry, Gayana, Oligarkh и Yana Blinder.
На территории будет работать фудкорт с горячим кофе, безалкогольным глинтвейном, домашними сладостями, выпечкой и бургерами.
Откроется для посетителей и праздничная ярмарка, где можно будет купить новогодние подарки, елочные игрушки и теплые шарфы.
Фестиваль пройдет с 8 по 10 января. Начало в 17.00. Вход свободный.
Добавим, во все праздничные дни посетители МУЗЕОНа смогут покататься на световых качелях и взглянуть на елку-лабиринт, напоминающую по форме московскую высотку.
В округах
Где: парк "Сокольники"
Что: ярмарка сладостей, путешествие в научно-фантастическую лабораторию, дискотека под музыку "Отпетых мошенников" и "Блестящих"
Серия новогодних мероприятий стартует в парке "Сокольники" 26 декабря. Посетителей ждут мастер-классы по фигурному катанию, вечеринки на катке, дисконочь и рождественская ярмарка.
Так, до 11 января в районе Фонтанной площади будет работать рождественская ярмарка сладостей и подарков "ВкусноФест". Здесь можно купить необычные елочные игрушки, дизайнерские вещи, новогодние сувениры, капкейки и пряники.
Тем, кто твердо стоит на коньках, стоит побывать на диджейских вечеринках на катке. Хедлайнер проекта – диджей Леонид Руденко. Именно он выступал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.
Первая вечеринка пройдет 26 декабря на Фонтанной площади. Начало в 19.00. Последующие – на катке "Лед". Вечеринки будут проводить каждый вечер в течение всех новогодних праздников.
Музей "Фабрика игрушек" откроется в павильоне № 17 и будет работать до 11 января. Здесь можно увидеть игрушки ручной работы и сделать собственное елочное украшение. В программе – экскурсии и чаепитие у 50-литрового самовара.
Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Детям будет интересна робоелка, главным героем которой станет английский робот Титан. Ребят ждет путешествие в научно-фантастическую лабораторию.
В павильоне № 3 разместят цирк огромных зверей. В шоу-программе примут участие артисты из Италии, Испании, Кубы, Колумбии, Ирландии, Германии и Белоруссии.
В ночь с 31 декабря на 1 января гостей парка приглашают на новогоднюю дисконочь. Это девять часов танцев под музыку групп "Блестящие", "Отпетые мошенники" и "Краски".
Интерактивный семейный праздник "Классическое Рождество – забавы & подарки" организуют с 3 по 11 января в павильоне № 2. Здесь можно увидеть старинные рождественские афиши, плакаты, гирлянды и фильмы начала прошлого века.
Для всех желающих 4 и 5 января звезды фигурного катания проведут мастер-классы. Учить кататься на коньках будут олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин; бронзовые призеры Олимпийских игр в Ванкувере, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домина и Максим Шабалин.
Начало мастер-классов в 14.00.
Где: парк "Фили"
Что: каверы на хиты 80-90-х, фестиваль еды и музыкальная программа "Вокруг света за 9 дней"
В ночь с 31 декабря на 1 января парк "Фили" превратится в огромную концертную площадку, новогоднее настроение на которой гостям парка будут создавать звездные исполнители и музыкальные группы.
Новогодняя ночь в парке пройдет под знаком Disco: в программе примет участие выпускник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс, кавер-группа "Гвозди", которая будет радовать публику мировыми хитами 80-90-х годов.
Свои музыкальные подарки преподнесут зрителям певицы Юлия Терещенко и Этери Бериашвили.
Кульминацией праздника станет лазерное шоу от победителей Венецианского фестиваля – шоу-группы "Саламандра".
Вечеринка пройдет с 22.00 до 02.00. Вход свободный
Фото: ТАСС
С 2 по 11 января в парке "Фили" пройдут мероприятия в рамках развлекательной программы "Вокруг света за 9 дней". В программе – музыка и танцы народов Африки, Индии, Америки, Европы и Востока.
День кантри, 2 января
Выступят лауреаты кантри-фестивалей США и Канады – группа "Яблочный Джек".
Американский день, 3 января
Выступят музыканты из группы "Сонидо Кальенте" и танцевальная пара, которая даст урок мастерства всем желающим. Также на сцену поднимутся музыканты из "Амазонас" и лауреаты фестиваля творческой молодежи Европы и Америки "Веселый дилижанс".
Африканский день, 4 января
Национальные танцы под звуки барабанов представят африканские музыканты "Солнечная музыка".
Кельтика, 5 января
Играть, танцевать и устраивать мастер-классы будут группы "Леший и волынщик" и "Шемрок".
А дуэт "Калевала" из Финляндии исполнит произведения карельских композиторов и карело-финские эпосы.
День Швеции и Германии, 6 января
Выступят шведский квартет "Никкельзарп Кода", исполняющий шведские, норвежские и финские народные танцы и авторские песни; группа "Бавария" и танцевальный коллектив "Баварская карусель".
В остальные дни представят музыкальную и танцевальную культуры Балкан и Индии. Финальное шоу состоится 11 января, сообщили в департаменте культуры Москвы.
Вход на мероприятия свободный.
Фото: M24.ru/Юлия Накошная
Отметим, с 26 декабря по 11 января в городке аттракционов парка "Фили" пройдет фестиваль "Мастерская еды". Посетителей будут угощать горячими блинами, пряниками, домашними пирогами, кофе, чаем и глинтвейном.
"На фестивале можно будет не только поесть, но и купить в подарок настоящие пряничные домики и другие шедевры кондитерского искусства", – сообщили организаторы.
Время проведения фестиваля – с 11.00 до 21.00. Вход свободный.
Где: парк "Северное Тушино"
Что: клоуны, ретродискотека и "Рождественский караван"
Праздничная зимняя программа стартует в парке "Северное Тушино" 26 декабря. Посетителей ждут концерты, мастер-классы, ярмарка и выступления цирковых артистов.
На центральной сцене парка 26 декабря состоится выступление группы "Краски" и детская дискотека, а 3 января выступят Рома Жуков и кавер-группа "Случайная встреча", исполняющая хиты 70-х.
За хорошее настроение отвечают цирковые клоуны и фокусники, чьи номера можно увидеть 5 января. 6 января запланирован концерт с участием двойников звезд российской эстрады. В этот же день организуют танцы для старшего поколения.
Фото: M24.ru
С 26 декабря по 12 января на аллеях парка будет работать рождественская ярмарка. Здесь можно купить елки, новогодние украшения, тульские пряники, работы мастеров-ремесленников.
Также в парке можно увидеть "Рождественский караван" с Санта Клаусом, который обещает дарить подарки.
Гости парка будут кататься на коньках, тюбингах и сноубордах.
"3 января в парке пройдут мастер-классы по фигурному катанию и зимней игре на льду – керлингу. 4 января вас ждут на тренировку по управлению сноубордом и кайтом, а 5 января состоится шоу–программа для детей в тюбинг–парке", – сообщили в парке "Северное Тушино".
Где: парк "Кузьминки"
Что: Boney M, паспорт юного театрала и Зимние игры
31 декабря с 22:00 до 2:00 в парке "Кузьминки" пройдет "Дисконочь". Главным подарком для гостей парка станет выступление легендарной группы Boney M.
В новогоднюю ночь в парке выступит кавер-группа, которая исполнит лучшие танцевальные и новогодние хиты. Заряд положительных эмоцией подарит дуэт "ШоуБиз" – Евгений Кудин и Сергей Петинов. Ведущие приготовили интерактивную программу и конкурсы, а парк "Кузьминки" – новогодние подарки за участие в конкурсах.
Во второй части программы выступят легендарные Boney M, которые исполнят хиты 80-х, ставшие символом целого поколения.
В 01.00 гостей ждет праздничный фейерверк.
В новогодние каникулы – с 3 по 6 января – гости парка "Кузьминки" смогут окунуться в искусство уличного театра.
Авторский театр "Эскизы в пространстве" разработал два театральных действа: "Снежиночка" (3 января) и "Балерина" (5 января). Каждое действо включает в себя карнавальное шествие и футуристическое сказочное представление с использованием шестовых кукол.
Гость из Санкт-Петербурга– театр "Странствующие куклы господина Пэжо" c постановкой "Декаденс" (4 января). В суету городской жизни вторгаются странные белые создания и вовлекают зрителей в игру зеркал и фонарей.
6 января с постановкой "Мандариновый ангел" выступит "Антикварный цирк". Гостей ждет интерактивный перформанс с танцами на лыжах, виртуозным жонглированием мандаринами, игрой на рождественских колокольчиках и елкой желаний.
Фото: M24.ru/Лидия Широнина
Каждый день маленькие гости смогут узнать о разных видах театра и попробовать себя в роли режиссера и актера в постановках оперы "Евгений Онегин", японского театра, комедии дель арте – итальянского площадного театра. Детям будет выдан паспорт юного театрала, в котором будет отмечаться, какому виду театрального искусства обучился ребенок или в какой постановке принял участие. По окончании курса юного театрала каждый гость получит памятный диплом.
С 8 по 11 января с 12.00 -15.00 будут проходить Зимние игры на Кубок парка.
Каждый день будет посвящен отдельному спортивному состязанию. Это и забеги на коньках, и хоккей с метлой, и семейные старты, и заезды на ватрушках.
Рождество в парке будут отмечать 7 января с 12.00 до 16.00. Центром притяжения и прикосновения к великому таинству станет Вифлеемский вертеп, выполненный в натуральную величину. Гости парка "Кузьминки" смогут услышать рождественский аудиоспектакль.
Основную часть праздника составят народные гулянья с участием фольклорных коллективов. Ряженые напомнят гостям о старинной традиции колядования и разучат колядки с разными сюжетными мотивами.