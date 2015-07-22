Форма поиска по сайту

22 июля 2015, 15:33

Культура

В МУЗЕОНе впервые пройдет удмуртский праздник Гербер

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

25 июля в МУЗЕОНе состоится удмуртский национальный праздник Гербер , посвященный 95-летию государственности республики и 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Гостей ждет дегустация блюд, танцевальные мастер-классы, игры, выставка-ярмарка, концерт удмуртских и финно-угорских фольклорных коллективов и многое другое.

Кроме того, посетители смогут узнать традиции удмуртского народа, а также познакомиться с его культурой и национальным колоритом.

Дата: 25 июля в 12.00

Место: парк искусств МУЗЕОН

Вход свободный

Музеон праздник Удмуртия

