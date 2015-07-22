В МУЗЕОНе впервые пройдет удмуртский праздник Гербер

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

25 июля в МУЗЕОНе состоится удмуртский национальный праздник Гербер , посвященный 95-летию государственности республики и 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Гостей ждет дегустация блюд, танцевальные мастер-классы, игры, выставка-ярмарка, концерт удмуртских и финно-угорских фольклорных коллективов и многое другое.

Кроме того, посетители смогут узнать традиции удмуртского народа, а также познакомиться с его культурой и национальным колоритом.