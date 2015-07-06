Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля 2015, 18:55

Культура

Пленэр "Твори, как Моне!" в МУЗЕОНЕ собрал около трех тысяч человек

В парке МУЗЕОН состоялся пленэр "Твори, как Моне"

4 июля в парке искусств МУЗЕОН в рамках выставки "От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты" прошел открытый пленэр "Твори, как Моне!", который собрал около трех тысяч человек, сообщили организаторы.

Гости парка написали более тысячи картин, все – по мотивам работ известных французских импрессионистов, таких, как "Тюльпаны в вазе" Поля Сезанна, "Дама с зонтиком, повернувшаяся направо" Клода Моне, "Часовая башня в Сен-Тропе" Поля Синьяка и других. Кроме того, все желающие создали и свои собственные, оригинальные шедевры.

Палитры, кисти, краски, мольберты и фартуки можно было получить прямо на месте, а профессиональные художники помогали участникам пленэра справиться поставленной задачей.

Парк искусств МУЗЕОН расположен в центре Москвы – на Крымской набережной. Площадь парка – 23,46 га. МУЗЕОН известен благодаря тому, что в нем установлено множество скульптур и памятников, как советских, так и современных.
Музеон пленэры Клод Моне

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика