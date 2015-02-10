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10 февраля, 03:43

Масленица в Музее Москвы: праздник с чаем, блинами и играми

Музей Москвы гуляния Масленица

Фото: ТАСС

21 и 22 февраля в Музее Москвы пройдут масленичные гулянья: с блинами, горячим чаем, играми. Обязательное для Масленицы чучело будет тоже, но не простое - на празднике оно станет частью образовательного мастер-класса. Об этом сообщает пресс-центр столичного департамента культуры.

В программе праздника специальные масленичные мастер-классы - изготовление традиционных тряпичных кукол (берегини, крупенички, куватки) и традиционной глиняной игрушки, роспись импровизированного городка из картона, мастер-класс по истории празднования масленицы.

Для детей организаторы подготовили квест, который начнется с изготовления карнавального костюма и включает в себя "стрельбу по блинам", хождение на ходулях, перетягивание каната, битву на подушках и еще множество веселых игр и развлечений.

Главным мероприятием фестиваля, конечно, будет само чучело Масленицы. Но здесь гостей фестиваля ожидает сюрприз - не просто развлечение, а своеобразный экологический урок. Сперва чучело будет собрано из мусора, а не соломы, а вместо сжигания - разобрано и распределено по разным типам в соответствии с правилами переработки мусора.

Кроме того, во дворе Музея Москвы пройдет ярмарка подарков, организованная благотворительным собранием "Все вместе", объединяющим несколько московских фондов. Здесь можно будет купить подарок к 23 февраля или 8 марта, а все доходы от ярмарки пойдут на благотворительность.

Вход на праздник свободный.

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