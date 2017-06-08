Фото: m24.ru/Александр Авилов

Музей Москвы запускает новый проект "Уличный лекторий. Местная история" 13 июня, сообщают организаторы. Спикеры – историки, москвоведы и экскурсоводы – расскажут малоизвестные факты истории столичных районов, перемещаясь вместе со слушателями по московским дворам.

Первая лекция цикла пройдет уже 13 июня. Москвовед, экскурсовод, соавтор книги "Дома, дворцы, усадьбы. Второе рождение" Алексей Дедушкин расскажет о районе Хамовники. Лекция начнется в 19:00 во дворе Музея Москвы. Попасть на нее можно по регистрации – совершенно бесплатно.

Организаторы попытаются собрать историю районов Москвы на одной карте, дополнив лекции индивидуальными воспоминаниями жителей и присланными ими фотографиями. Собранные истории и фотографии смогут войти в коллекцию музея. Отправлять истории и снимки можно до 31 августа по адресу moyrayon@mosmuseum.ru.

Прочитать лекцию об истории своего района может любой желающий. А также поделиться воспоминаниями об интересных историях, произошедших в одном из перечисленных районов, архивными и современными фотографиями, сделанными в перечисленных районах и отражающими уникальный авторский взгляд на район.

Лекции пройдут в 14 московских районах:

13 июня: Хамовники (двор Музея Москвы), лектор – Алексей Дедушкин;

20 июня: Даниловский район (Шаболовка), лектор – Александра Селиванова;

22 июня: Раменки, лектор – Татьяна Воронцова;

27 июня: Кунцево, лектор – Павел Гнилорыбов;

4 июля: Гагаринский, лектор – Денис Ромодин;

13 июля: Марьина Роща, лектор – Татьяна Воронцова;

18 июля: Басманный, лектор – Александр Иванов;

25 июля: Замоскворечье, лектор – Денис Дроздов;

1 августа: Преображенское, лектор – Александр Иванов;

3 августа: Крылатское, лектор – Денис Ромодин;

8 августа: Тверской район, лектор – Мария Никитина;

15 августа: Измайлово, лектор – Олег Василик;



22 августа: Перово, лектор – Мария Калиш;

29 августа: Пресненский – Арабат (бульвары), лекторы – Лариса Скрыпник, Светлана Кондратьева.