Документальные фильмы о городах покажут на фестивале "Центр"

"Афиша": В ЦДК впервые пройдет фестиваль о современном городе "Центр"

С 5 по 7 сентября Центр документального кино и Музей Москвы впервые пройдут фестиваль “Центр”. Он посвящен современному городу, сообщает телеканал "Москва 24".

В программе - первый документальный фильм о Москве, альманах “Храм культуры” с участием Вима Вендерса, Михаэля Главоггера, Роберта Редфорда и Майкла Мэдсена.

"Открытием фестиваля станет новый фильм документалиста Томаса Бальмеса "Счастье", который был представлен на ведущих киносмотрах по всему миру. В центре сюжета — история восьмилетнего монаха, которого ждет встреча с культурой большого города", - сообщили в ЦДК.

Герой ленты восьмилетний мальчик, который отправляется город из деревни Лайа, чтобы купить телевизор. В путешествии мальчик впервые видит машины, большие дома и витрины магазинов. Для него все это сродни чуду, ведь в его деревушке нет благ цивилизации. Телевидение и интернет для жителей восточного государства Бутан оставались недоступны до 1999 года, когда были официально разрешены королем.

Еще одна премьера фестиваля - 3D-альманах "Храмы культуры". Над созданием картины работали Вим Вендерс, Михаэль Главоггер, Роберт Редфорд, Майкл Мэдсен, Карим Эйноз, Маргарет Олин. Это кинорассказ о "жизни" зданий и судьбах людей. Зрители узнают, как рождается и воплощается в реальность архитектурная идея.

За месяц до выхода в прокат представят фильм Inside out, он повествует об одноименном проекте французского фотографа и художника JR. Мастер украшает улицы постерами с портретами людей.

"В рамках фестиваля 7 сентября Музей Москвы проведет специальный показ легендарного фильма "Москва" (1927), первой самостоятельной работы Михаила Кауфмана и Ильи Копалина, учеников Дзиги Вертова. Режиссеры, вдохновленные фактурой и натурой Москвы, показывают жизнь города, еще не тронутого грандиозной реконструкцией", - добавили в ЦДК.

Немое кино представят под аккомпанемент Петра Айду, Федора Амирова и других музыкантов «Персимфанса».

Фильмы о современной Москве вошли в программу "Москва сегодня" Бориса Караджева. На экран выйдут ленты Марата Магамбетова "Время и место", Валерия Шевченко "Внутри квадратного круга", Татьяны Соболевой "Две стороны одной лошади" и Михаэля Главоггера "Мегаполисы".

Российская премьера – фильм "Завтра мы исчезнем" Джима Голдблума и Адама Вебера.

Фестиваль "Центр" проходит в рамках трехдневного фестиваля "Москва будущего".