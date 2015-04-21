Мастер-классы "МедиаСубботника": играем в пиратов и гуляем с Булгаковым

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

25 апреля сетевое издание M24.ru и радиостанция "Moscow FM" при участии Vauxhall Center и Coca-Cola устроят грандиозный "МедиаСубботник", на котором приведут в порядок Патриаршие пруды. Помимо прочего, в программе – мастер-классы. Их организаторы поделились с нами интересными подробностями.

Петр Мансилья-Круз, директор музея Булгакова

"В рамках субботника мы организуем традиционную букинистическую ярмарку. Наши букинисты привезут тематические книжки – Москва в цитатах, булгаковская Москва и прочее. Ретро-ателье "Шипр" сделает фото по технике 30-х годов. Наши экскурсоводы проведут экскурсии по булгаковским Патриаршим прудам, в том числе покажут скамейку, на которой любил сидеть сам Булгаков.

Недавно мы запустили карту-приложение булгаковской Москвы и будем давать ее гостям. А чтобы людям было веселее, во время уборки мы включим записанный нами аудиоспектакль "Мастер и Маргарита", который читают Суханов, Филиппенко, Дапкунайте и другие"

Марина Волкова, организатор проекта "Город Доверия"

"Наши мастер-классы проводят арт-волонтеры города Москвы: креативная, творческая молодежь, интересующаяся искусством и культурой. Причем все, что будет реализовано на субботнике – это воплощение их идей.

Во-первых, мы организуем мастер-класс по изготовлению сувенира на память - пакетик с семенами, которые можно посадить дома, в огороде. На упаковке будет мотивирующая фраза: "Расти добро внутри себя"!

Для мастер-класса по креативному оформлению кормушек для птиц мы используем кружки, палочки для мороженого, сухие ветки, сушеные фрукты. Оба мастер-класса будут интересны как детям, так и взрослым."

Анна Шанская, арт-директор Vauxhall Center

"Мы проведем четыре мастер-класса. На посвященном живописи художники нарисуют картину на весеннюю тему. На втором из цветов будем создавать венки, в основном из роз.

На кулинарном мастер-классе повара научат готовить капкейки и кондитерскую мастику – сладкий крем. Огородное пугало в человеческий рост будут изготавливать с нуля, наряжать его в платья и украшать платками."

Владимир Романов, совладелец бренда "Сила Цвета"

"Вообще, мы за эко-движение, за использование экологичных материалов, поэтому сама идея субботника нам очень близка.

У нас пройдут два мастер-класса: более взрослую аудиторию мы обучим сборке цветочной корзины. Параллельно профессионалы будут отвечать на самые популярные вопросы: в чем стоят цветы, как долго они простоят, как правильно их подрезать. Взрослые с детьми смогут посадить луковичные растения в стаканчики и забрать их домой."

Григорий Елисеев, генеральный директор яхт-клуба "12 узлов"



"Наш мастер-класс по вязанию узлов будет проходить в виде маленького шоу. Будем ориентироваться не только на взрослую аудиторию, но и на детей.

Оформлено все будет в морском стиле – преподаватели нашего клуба будут переодеты в пиратов. Всем желающим мы раздадим узлы, научим их вязать и расскажем немного интересных фактов."