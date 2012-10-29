Перепланировка у соседей может стать причиной плесени в квартире

"Городовой": Перепланировка кухни может привести к плесени

Порой на стенах квартир появляется грибок. Как правило, плесень образуется в результате нарушения работы общедомовой системы вентиляции. Это происходит из-за того что, делая ремонт, некоторые жильцы стремятся расширить площадь кухни за счет сноса и перекрытия воздуховода.

Если в квартире появилась плесень, первым делом нужно обработать пораженные участки обыкновенным уксусом, помыть стены чистящим средством и проветрить помещение. После следует обратиться в управляющую компанию, чтобы выяснить причины возникновения грибка на стенах. Если они не примут должных мер, можно смело идти с жалобой в Мосжилинспекцию.

Штрафу могут подвергнуться не только жильцы, нарушившие работу системы вентиляции, но и не следящая за вверенным ей имуществом домовая компания.

Грибов, паразитирующих на стенах квартир, великое множество. Их появление в доме может приводить к различного рода заболеваниям, которые, как правило, возникают на фоне ослабленного иммунитета. Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения, количество спор плесени в воздухе не должно превышать 500 единиц.