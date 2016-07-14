Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На столичных улицах дежурит 345 бригад Мосводостока для предупреждения скоплений воды из-за ливней, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Всего для борьбы с последствиями ночного ливня на городские улицы вышли более тысячи сотрудников Мосводостока и 225 единиц спецтехники.

С вечера 13 июля в Мосводосток поступило 120 заявок о скоплении воды на улицах города, бригады предприятия уже ликвидировали более 90 подтоплений. В ночь на 14 июля в столице прошел ливень с грозой, выпало около 40 процентов месячной нормы осадков. На дорогах, во дворах и в переходах образовались лужи.

