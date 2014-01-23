"Мосводоканал" построит водоводы в Томилино и Котельниках

Фото: ИТАР-ТАСС

"Мосводоканал" построит водоводы в округе Котельники и городском поселении Томилино Люберецкого района Подмосковья. Соответствующие договоры компания уже заключила с администрациями округа и поселения.

Строительные работы в Томилино планируется завершить к осени этого года. Там появятся водоводы диаметром 600 миллиметров и протяженностью 1200 метров. Жители северной части поселка смогут рассчитывать на девять тысяч кубометров воды в сутки, сообщает пресс-служба "Мосводоканала".

Возведение водоводов в Котельниках начнут в этом году, а завершить работы планируется в 2015 году. Помимо водоводов там появятся водопроводные магистрали и сети, а также будут реконструированы инженерные сооружения.

В настоящее время в Томилино и Котельниках из-под крана идет вода, набранная в подземных источниках. В ней повышено содержание железа, фтора и других веществ. Чтобы довести ее качество до нормативов, нужна дорогостоящая очистка.

Постройка водоводов, отмечают в "Мосводоканале", позволит подавать в дома жителей Томилино и Котельников воду московского качества.