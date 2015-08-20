"Мосводоканал" восстанавливает поврежденный водопровод на востоке столицы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сотрудники "Мосводоканала" восстанавливают водопровод на Русаковской улице. Одну из коммуникационных труб повредили вовремя строительных работ, сообщили в пресс-службе поставщика воды.

"Сегодня около шести часов утра в диспетчерскую АО "Мосводоканал" поступила информация от ДЭЗ "Сокольники" об отсутствии воды в жилом доме на улице Русаковской, – рассказали представители организации. – Прибывшая на место аварийная бригада обнаружила излив воды на проезжую часть".

По словам сотрудников пресс-службы, причиной произошедшего стало повреждение водопроводной сети из-за строительных работ, проходивших в этом месте. В 6.30 рабочие смогли убрать воду с проезжей части.

Сейчас аварийные бригады ведут работы по засыпке котлована. Повреждение на сети будет устранено в ближайшее время.

"В связи с аварией, водоснабжение близлежащих домов с 8.30 утра организовано по резервной схеме – отключения холодной воды в ближайших домах нет", – отметили представители "Мосводоканала".

Они также добавили, что на участке, где ведутся работы, приостановлено движение транспорта. Для проезда отгородили дополнительный участок на встречной полосе.

