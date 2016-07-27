На интерактивную карту Москвы нанесут 10 новых слоев

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На интерактивной карте Москвы в "Доме на Брестской" появятся новые тематические сценарии с использованием современных и архивных фото и видеоматериалов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

В разработке у специалистов "Мосстройинформа" находятся 10 новых слоев. В их числе промзоны, спорт, транспорт и другие важные для развития мегаполиса направления:

"Транспортная Москва";

"Промышленные зоны сбалансированного городского пространства";

"Москва спортивная";

"История градостроительства Москвы от древности до наших дней";

"Москва культурная";

"Москва. Программа развития до 2020 года";

"Дети Москвы";

"Старинная Москва";

"Необыкновенные ракурсы мегаполиса";

"Москва сегодня – новое строительство";

Карта охватывает всю территорию столицы с учетом ТиНАО и позволяет получить полное представление о городе и его планировке.

"Создание и обновление тематических слоев Интерактивной карты происходит постоянно. Ведь главная ее задача состоит в демонстрации пространственного развития столицы и формировании у посетителей представления о масштабных градостроительных изменениях", – сказал директор "Мосстройинформа" Фарит Фазылзянов.

Сейчас посетителям горожанам доступна информация по темам: "Транспортно-пересадочные узлы", "Кольца города", "Карта метро", "МЦК" (бывшее МКЖД), "Округа Москвы", "Город Московский", "Крупные спортивные объекты", "Таганская ветка с презентацией", "Презентация Сокольнической ветки", "Архитектура метро".

Карта находится в открытом доступе в "Доме на Брестской" на улице 2-я Брестская, дом 6, ее может увидеть любой желающий.