Фото: Moscow FM

Первая англоязычная радиостанция Mosсow FM стала финалистом премии "Радиомания". Жюри номинировало радиостанцию в двух категориях: "Лучшее оформление эфира" и "Ведущий музыкального эфира", где станцию представляет Ди-джей Pete Cato. Церемония награждения состоится 6 июня.

Премию "Радиомания" ежегодно вручает общероссийская некоммерческая организация работников СМИ "Медиасоюз" и министерство связи и массовых коммуникаций России.

В этом году экспертное голосование проходит на специальном интернет-портале "МедиаСоюза". Кроме того, идет смс-голосование слушателей, по итогам которого также будут вручены призы.

Напомним, радиостанция Mosсow FM начала свое вещание 12 ноября 2012 года. Новое радио рассчитано на экспатов и иностранных туристов, а также на активную молодежь, которая стремится слушать качественную английскую речь и хорошую музыку.