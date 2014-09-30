Мосгордума отправит представителя в комиссию по взаимодействию с Подмосковьем

Фото: m24.ru

Столичный парламент делегирует своего представителя в комиссию по взаимодействию с Московской областью, сообщил журналистам спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Существует специальная комиссия Мособлдумы и Мосгордумы. Туда мы и отправим нашего представителя", - отметил Шапошников.

Он также добавил, что в первоочередных планах Мосгордумы нового созыва – рассмотрение бюджета столицы и будущего Генплана.

Сообщил председатель думы и о том, что первый съезд муниципальных депутатов пройдет в ноябре. Он будет отчетно-выборный, на собрании обсудят деятельность за два года, а также изберут президиум и нового председателя.

Напомним, что депутаты Мосгордумы в ходе заседания 24 сентября утвердили структуру столичного парламента шестого созыва. Количество комиссий в Мосгордуме сократилось с 19 до 17.

При этом руководители 15 комиссий будут работать на оплачиваемой основе, а руководители комиссий по организации работы думы и по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатах - на непрофессиональной основе.

Выборы в Мосгордуму прошли 14 сентября. В столице работали 3592 участка. В итоге в новый состав Мосгордумы вошли 28 кандидатов от партии "Единая Россия", 10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от КПРФ, а также по одному от "Родины" и ЛДПР. Явка на выборы составила 21,04%.