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Законы

21 ноября 2013, 15:32

Мособлдума предложила не разрешать прописку на дачах

Мособлдума дача законы поправки прописка

Мособлдума предложила поправки в закон о разрешении прописки на дачах

С принятием закона о разрешении прописки на дачах могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с мигрантами и социальной инфраструктурой. Об этом в эфире радио "Москва FM" рассказал зампредседателя Мособлдумы Никита Чаплин.

По его мнению, законопроект нужно доработать и выделить дополнительные деньги на его исполнение. Московская областная дума подготовила специальное обращение в федеральный парламент с просьбой не разрешать прописку на дачах. Оно было озвучено на заседании в четверг.

"Мы хотим обратить внимание наших коллег из Госдумы, что могут возникнуть определенные проблемы. Сейчас в Госдуме находится похожий закон, президентский, направленный на борьбу с резиновыми квартирами и домами. Мы просим синхронизировать принятие этих двух законов", - сказал Чаплин.

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По его мнению, закон нуждается в доработке. "В этих домах могут прописываться иностранные граждане, а процесс контроля не прописан в законе. Также необходимо предусмотреть дополнительные расходы из разных бюджетов на строительство школ и детсадов, дорог, коммуникаций. Мы хотим, чтобы закон был дополнен", - пояснил Чаплин.

Напомним, законопроект о прописке на даче был внесен в Госдуму премьером Дмитрием Медведевым в августе 2013 года. Документ представляет собой поправки в закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

Понятие "жилое строение" предлагается заменить на "индивидуальный жилой дом". Первый тип помещения не признается подходящим для постоянного проживания, и зарегистрироваться в нем нельзя, а во втором типе - можно.

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