Список кладбищ для родовых захоронений создадут в Подмосковье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Подмосковье появится перечень мест, на которых можно будет размещать родовые захоронения. Поправки в региональный закон "О погребении и похоронном деле" приняла Мособлдума, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.

Документ также вводит понятия "семейные (родовые) захоронения", "кладбища, закрытые для свободного захоронения", "срочное захоронение" и "отложенное (будущее) захоронение".

Места для семейных захоронений будут предоставляться только из перечня. Также будет сформирована единая информационная база со сведениями о наличии участков на общественных и военных мемориальных кладбищах для таких захоронений.

База будет размещена на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

За нарушения требований к предоставлению мест и регистрации захоронений предлагается увеличить штрафы для юридических лиц. Они составят 700 тысяч –1 миллион рублей вместо 500–700 тысяч рублей. Для граждан и должностных лиц они останутся прежними: от 3 до 5 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно.