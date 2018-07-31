Мослекторий покажет, благодаря чему русские художники становились великими и знаменитыми

Фото: из личного архива Бориса Клюшникова/

6 августа в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема новой встречи – "Лучшие произведения русского искусства разных эпох и направлений".

Как не потеряться в многогранном и разноликом русском искусстве? Как правильно знакомиться с произведениями живописи? Кто помогал великим художникам создавать их творения и собирал первые коллекции? Какие события вдохновляли мастеров на создание оригинальных стилей и открытие новых форм? Как воспринимали великих русских художников их современники? Почему сейчас вновь стал популярен авангард? Об этом расскажет Борис Клюшников, философ и историк искусства, специалист в области методологии искусствознания, научный сотрудник ГЦСИ и автор публикаций по проблемам онтологии искусства.

Прямую трансляцию смотрите 6 августа в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.