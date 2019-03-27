Мослекторий покажет лекцию Дмитрия Петрова об изучении иностранных языков

Фото из личного архива Дмитрия Петрова

29 апреля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет интерактивная лекция на тему – "Учим языки легко и быстро".

Как преодолеть психологические барьеры и заговорить на иностранном языке, как на родном? Как найти индивидуальный подход к изучению и свободно общаться в любой стране мира? На эти и другие вопросы в ходе интерактивной беседы ответит Дмитрий Петров, полиглот и телеведущий, автор интенсивных методик погружения в новую речевую среду. Он знает 50 языков, 30 из них – на уровне свободного владения.

Прямую трансляцию смотрите 29 апреля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.