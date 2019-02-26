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Наука

26 февраля, 15:39

Мослекторий покажет, какие мифы окружают историю таблицы Менделеева

Мослекторий наука

Фото из личного архива Артема Говорова

11 марта в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет новая лекция проекта "Мослекторий". На этот раз тема – "Мифы и факты таблицы Менделеева".

Как ученый сделал первые химические открытия? Какова история создания таблицы периодических элементов? Какие мифы окружали Менделеева и созданную им таблицу? Какую роль химические законы играют в нашей жизни? Какие с их помощью будут разработаны технологии и для чего они пригодятся? Об этом расскажет Артем Говоров, выпускник химического факультета МГУ, лектор проекта "Умная Москва".

Прямую трансляцию смотрите 11 марта в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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