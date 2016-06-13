Форма поиска по сайту

13 июня 2016, 01:35

Культура

"TVоя Москва" LIVE: как завоевать аудиторию и сделать портал об образе жизни

С 13 июня в летнем кинотеатре "Пионер" в Парке Горького по понедельникам проходят мастер-классы по журналистике. Это образовательная программа конкурса молодых журналистов "TVоя Москва", организованного совместно холдингом "Москва Медиа" и факультетом журналистики МГУ. Цикл откроют:

17:00 – 18:00
Голос телеканала "Москва 24" Вера Коцюба
"8 секретов успешного выступления"

18:00 – 19:00
Главный редактор портала TrendSpace Алена Литковец
"Принципы работы портала о моде и стиле жизни"

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 13 июня в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


Подробности о конкурсе и расписание лектория ищите здесь.

Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Контакты для аккредитации СМИ: Ксения Горягина, kgoryagina@vgtrk.com.

