Мослекторий покажет, почему дороги и ТПУ это интересно

16 июля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема новой встречи – "Эволюция презентации городских проектов".



Слушатели узнают, как сделать интересной презентацию про схемы организации дорожного движения и создать захватывающий рассказ про ТПУ. Для яркости презентаций используются motion-ролики о ключевых транспортных проектах за последние годы, проектирование ТПУ в формате 3D-моделирования и печать проектов на 3D-принтере. Такой подход позволяет представить каждый проект объемно и визуализировать все инженерные решения. На лекции каждый слушатель сможет примерить очки виртуальной реальности и полетать над городом на высоте птичьего полета, рассмотреть свой дом и оценить загруженность каждой улицы. А гидом в мир проектирования станет Александр Поляков, директор "МосТрансПроекта".

Прямую трансляцию смотрите 16 июля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.