Москву и Санкт-Петербург свяжут дополнительной парой "Сапсанов"

Фото: m24.ru/Мартан Малкин

Между Москвой и Санкт-Петербургом с 28 мая запустят еще одну пару "Сапсанов". Как сообщает Агентство "Москва", добавление поездов связано с переводом графика движения на летний период.

Таким образом, между Москвой и Санкт-Петербургом будет ежедневно курсировать 12 пар высокоскоростных поездов "Сапсан", из них три пары поездов – сдвоенными составами (20 вагонов).

Напомним, с 27 марта изменилось расписание электричек на всех направлениях московской железной дороги. Изменения связаны с сезонным увеличением пассажиропотока и переходом ряда стран на летнее время.

В пятницу и выходные дни начнут курсировать 26 дополнительных летних поездов.