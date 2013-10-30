Мосгордума приняла во втором чтении проект бюджета города до 2016 года

Мосгордума приняла во втором чтении проект бюджета Москвы до 2016 года

Депутаты Мосгордумы на заседании в среду приняли во втором чтении проект бюджета Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Законом предполагается, что в ближайшие три года доходы городского бюджета будут расти на 3 процента в год. В 2015 году доходы городской казны составят более 1,5 триллионов рублей, а в 2016 году – 1,6 триллионов рублей.

С момента принятия бюджета в первом чтении от депутатов поступило 6 поправок, сообщила глава городского департамента финансов Елена Зяббарова.

Так, депутаты от фракции КПРФ предложили увеличить доходы бюджета на 64,8 миллиардов рублей за счет продажи ценных бумаг и дополнительных поступлений от налога на доходы физических лиц.

По словам Зяббаровой, данная статья бюджета составляет менее 0,5 процента от всех поступлений по налогу на доходы физлиц. "Ожидать увеличения поступлений от этой статьи не приходиться", - отметила она, предложив отклонить поправки.

Также не нашли поддержки предложения сократить расходы бюджета на 100 миллиардов рублей и увеличить ассигнования на медицину.

При этом были приняты две поправки, предложенные главой департамента финансов, по нормативам финансирования муниципалитетов.

Напомним, что доходы бюджета Москвы в 2014 году прогнозируются в размере почти 1,5 триллионов рублей, а расходы - 1,6 триллионов рублей. Ожидается, что дефицит бюджета составит 165 миллиардов рублей.

Третье, окончательное чтение документа, пройдет в середине ноября.