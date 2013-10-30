Форма поиска по сайту

30 октября 2013, 10:20

Город

Дополнительные поезда пустят в праздники между Москвой и Питером

Фото: ИТАР-ТАСС

Дополнительные поезда с 30 октября по 5 ноября пустят между Москвой и Санкт-Петербургом.

Такие меры железнодорожники приняли в связи с предстоящими праздниками, когда традиционно увеличивается пассажиропоток, сообщает телеканал "Москва 24".

Дополнительные рейсы в этот период будут действовать и на других маршрутах внутри страны. Речь идет о дополнительных рейсах до Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ижевска, Кирова, Самары, Пензы, Белгорода, Тамбова и Оренбурга. Кроме того, увеличат число поездов из северной столицы до Курска, Смоленска, Ижевска, Казани, Кисловодска, Уфы, Самары, Воронежа, Вологды и Архангельска.

Всего РЖД запустит 109 рейсов дополнительных поездов внутреннего сообщения в связи с повышенным спросом в ноябрьские праздники.

Кроме того, дополнительные международные поезда дальнего следования отправятся в Эстонию, Латвию и Финляндию.

