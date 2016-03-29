График движения поездов между Москвой и Петербургом частично изменится

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расписание поездов дальнего следования, курсирующих через участок Москва – Санкт-Петербург, частично изменится с 10 по 27 мая, сообщает пресс-служба РЖД.

Изменения связаны с модернизацией верхнего строения 2 главного пути перегона Бурга – Малая Вишера.

Из-за ремонтных работа также 23 и 25 мая отменят поезд № 294 Анапа – Мурманск, а 27 мая не поедет состав № 62 Москва – Санкт-Петербург.

Ознакомиться со списком поездов, в расписание которых внесены изменения, можно на сайте РЖД. Также более подробную информацию предоставят по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, из-за проведения ремонтных работ изменится расписание движения поездов "Сапсан" по маршруту Москва – Санкт-Петербург с 10 по 27 мая.

На майские праздники назначены дополнительные рейсы поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом. На маршруте будут курсировать дополнительные поезда: №№ 759, 761, 762, 763, 764, 766, 773 и 774.

Продажа билетов откроется во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте РЖД за 60 суток до отправления поезда.