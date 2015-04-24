С 1 июня из Москвы в Казань начнет ходить двухэтажный поезд

Фото: M24.ru

С июня по маршруту Москва – Казань начнет курсировать двухэтажный поезд, сообщает пресс-служба РЖД. Первый поезд из столицы отправится 1 июня, из Казани – 2 июня.

Билеты на поезд можно приобрести начиная с 24 апреля. В первые дни продажи стоимость проезда в двухэтажном вагоне составит от 1,5 тысячи рублей.

Поезд будет курсировать ежедневно. Из Москвы он будет отправляться в 23.10, а прибывать в Казань на следующий день в 10.45. Из Казани поезд будет отправляться в 17.10 и прибывать в Москву на следующий день в 05:38. В пути следования он будет останавливаться на станциях: Муром, Навашино, Сергач, Канаш, Урмары, Зеленый Дол.

При этом в компании отметили, что маршрут Москва – Казань – Москва предусматривает изменение стоимости билета в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.

В составе двухэтажного поезда – вагоны СВ и купейные вагоны, штабной вагон (для начальника поезда), оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающего, и вагон-ресторан.

Напомним, в настоящее время двухэтажные поезда курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. Время отправления из Москвы и Санкт-Петербурга – 22.50. В Москву поезд будет прибывать на следующий день в 6.47, в Санкт-Петербург – в 6.44. Рейсы совершаются ежедневно. Время в пути составляет 8 часов.

Купейный вагон поезда включает в себя 64 спальных места вместо 36. Вагон состоит из 4-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Штабной купейный вагон – 50 мест (вместо 18-24), вагон-ресторан может вместить 44-48 человек в обеденном зале.