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Общество

22 августа 2014, 18:08

Москва вошла в шестерку самых дорогих для культурного отдыха городов

Москва туризм рейтинги культурный отдых

Фото: m24.ru

Москва заняла шестую позицию в списке городов, культурный отдых в которых может обойтись "в копеечку". Рейтинг, ежегодно составляемый британским агентством Post Office Travel Money, возглавили Вена, Амстердам, Барселона и Париж. Дороже всего музеи, опера и театры обойдутся в Лондоне.

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По информации, которую приводит издание Telegraph, в среднем за посещение шести площадок - музея, арт-галереи, достопримечательности, балета, оперы и классического концерта - в столице Англии придется отдать 256 фунтов. В Париже "пакет" культурного досуга обойдется в 251 фунт, в Барселоне - в 241, в Амстердаме - в 223, в Ване - в 223. В Москве полноценный культурный отдых стоит в районе 192 фунтов.

В список самых дешевых для культурного времяпровождения городов попали Берлин, Рим, Дублин, Прага, Будапешт. Возглавила список Варшава. Так, в Берлине на посещение музеев, галерей и театров придется потратить, в среднем, 158 фунтов, в Риме - 132, в Дублине - 102, в Праге - 92, в Будапеште - 80. Наконец, в самом дешевом для культурного отдыха городе, Варшаве, заплатить за такие развлечения нужно около 69 фунтов.

Как ранее сообщало сетевое издание M24.ru, всемирная туристская организация летом включила Россию в десятку самых посещаемых стран мира. По ее данным, в прошлом году нашу страну посетили 28,4 миллионов туристов. Лидером рейтинга оказалась Франция - в нее приехали 84,7 миллионов человек.

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