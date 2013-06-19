Самый высокий небоскреб в мире изменит исторический облик Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Саудовский принц Аль-Валид бен Талал Аль-Сауд рассматривает российскую столицу как одну из возможных площадок для строительства самого высокого здания в мире. О возможных последствиях строительства такого здания в столице в эфире "Москва FM" рассказал архитектор Михаил Хазанов.

"В центре Москвы рекордный небоскреб может испортить исторические элементы города. Максимум, где можно будет расположить этот объект – это на новой территории", – отметил Хазанов.

По его словам, жить в подобном здании просто невозможно, для офисов оно тоже не подходит, кроме того, постройка предполагает различные опасности вплоть до террористических угроз.

Напомним, на сегодняшний день самое высокое здание в мире высотой 828 метров находится в ОАЭ. При этом высота планируемой башни может превысить полторы тысячи метров. Поражает и стоимость проекта, которая оценивается в миллиарды долларов. При этом строители столкнутся с целым рядом технических проблем. Например, провести на такую высоту водопровод крайне сложно и дорого.

В числе конкурентов Москвы саудовский миллиардер назвал Шанхай, Лондон и Нью-Йорк.