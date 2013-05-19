Московская "Ночь в музее" обошла аналогичную акцию в Берлине

Московская "Ночь в музее", которая прошла с 18 на 19 мая, обошла аналогичную акцию в Берлине. Музеи, театры, парки и книжные магазины в столице посетили около миллиона горожан. Всего в акции приняли участие 246 учреждений культуры.

А вот в Берлине ночную программу подготовили всего 149 учреждений, передает телеканал "Москва 24".

Для удобства москвичей придумали специальные автобусные маршруты и систему онлайн-регистрации. Но без очередей все равно не обошлось. Пожалуй, самая длинная была у "Нехорошей квартиры" Булгакова.

В качестве новых проектов "Ночи в музее" этого года для москвичей организовали большой Ночной музейный поход. Также впервые к акции присоединились культурные кластеры "Винзавод" и Artplay.

Большинство музеев работали до полуночи, однако центральный выставочный зал "Манеж" и галерея "На Солянке" принимали посетителей до 5 утра.