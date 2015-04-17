Скоростную магистраль Москва-Казань запустят в 2020 году

Фото: M24.ru

Полноценная эксплуатация железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань может начаться в 2020 году, сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин.

"От Москвы до Казани технологически построить и запустить в постоянную эксплуатацию ВСМ можно будет в 2020 году", - передает слова Мишарина "Интерфакс".

Он добавил, что на 22 апреля намечено вскрытие конвертов с заявками претендентов на проектирование ВСМ. Победитель конкурса будет определен до конца апреля. "По условиям конкурсной документации, первый этап проектирования заканчивается в марте следующего года, все проектные работы - в сентябре следующего года. В следующем году мы должны приступить к строительству", - сказал топ-менеджер.

По его словам, финансовая модель определена, и она предполагает государственно-частное партнерство. Так, кроме средств РЖД будут использованы средства государства - субсидия на этапе строительства или эксплуатации, частные деньги, средства банков под государственные гарантии, а также средства Фонда национального благосостояния.

"У нас на сегодня сформирована полностью финансовая модель, которая позволяет за счет всех источников финансирования реализовать этот проект, в том числе и с участием тех предложений, которые нам дали китайские коллеги", - заключил Мишарин, не став уточнять схему.

Ранее РЖД объявило открытый конкурс на выбор проектировщика высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Казань". Строительство участка дороги "Москва – Казань – Екатеринбург" планируется завершить в 2016 году.

Протяженность линии "Москва – Казань" составит 770 километров, дорога пройдет по территории 7 субъектов России. Проект предусматривает 15 остановок, в том числе в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа, при этом от Нижнего Новгорода до Чебоксар можно будет доехать за час. Ежегодный пассажиропоток в первые годы эксплуатации линии оценивается в 10,5 миллионов человек.

В свою очередь, глава Дирекции скоростного сообщения Владимир Андреев сообщил журналистам, что по высокоскоростной магистрали Москва – Казань смогут курсировать "Сапсаны".