Москвичи предпочитают не брать деньги в кредит

Москвичам хватает на жизнь и без кредитов

Результаты последнего исследования показали, что в большинстве случаев жители столицы предпочитают не оформлять кредиты. В Москве на тысячу горожан приходится менее 300 заемщиков, а в Подмосковье их количество составляет 350 человек.

Однако в среднем по стране годовой объем выданных потребительских кредитов вырос более чем на 40%.

Центробанк выразил озабоченность такими показателями, поэтому финансовые требования к банкам ужесточены. Теперь банки будут тщательнее проверять информацию о клиентах, желающих получить заем.

Добавим, что по данным Национального агентства финансовых исследований, 42% россиян довелось оформлять кредит, а 51% опрошенных не имеет такого опыта. При этом лишь 6% заемщиков отказали в выдаче денег.

Интересно, что почти треть респондентов, которые связывали себя кредитными обязательствами, сказали, что больше никогда не будут влезать в долги.

Что касается портрета потенциального заемщика, то по информации исследователей, кредит чаще оформляют люди в возрасте 25-34 лет со средним и высоким уровнем дохода, проживающие в крупных и средних городах.