Литва прекратит железнодорожные перевозки в Москву

Фото: ТАСС/YAY

Литва отказалась от железнодорожных перевозок в Москву, сообщает РИА Новости. Вагоны государственной компании "Литовские железные дороги" перестанут цеплять к поезду Калининград – Вильнюс – Москва с 15 мая.

Власти страны добавили, что пассажирам позволят доехать до Москвы на поезде – сам маршрут сохранится и будет обслуживать граждан Литвы.

Сокращение обслуживания на этом направлении вводится для экономии. Три вагона, которые компания цепляла к поезду, перевозили около 20 пассажиров. Отказ от их предоставления сэкономит компании до двух миллионов евро ежегодно.

Заместитель директора "Литовских железных дорог" Линас Баужис заявил, что сэкономленные деньги пойдут на улучшение качества услуг для пассажиров.

В 2016 году "Литовские железные дороги" перевезли по маршруту Калининград – Вильнюс – Москва и обратно на 27 процентов меньше пассажиров, чем в 2015 году.