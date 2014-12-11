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Мэр Москвы

11 декабря 2014, 17:01

Москва и Рига подписали соглашение о сотрудничестве

Москва мэр Москвы сотрудничество соглашения Рига городское управление

Фото: ТАСС

Сергей Собянин и мэр Риги Нил Ушаков подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и Рижской думой на 2015-2017 годы.

Программа предусматривает проведение Дней Москвы в Риге и Дней Риги в Москве. Планируется организация студенческих обменов и курсов повышения квалификации для преподавателей русского языка, совместные концерты музыкальных коллективов,

Кроме того, предполагается обмен опытом в различных экономики и городского хозяйства: поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, управление финансовыми ресурсами, развитие общественного транспорта, образования и здравоохранения, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Россия является для Риги одним из ключевых туристических направлений. Мы ждем москвичей в Ригу на новогодние праздники. В 2015 году в Риге пройдут Дни Москвы", - сказал Ушаков.

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В свою очередь, мэр Москвы поблагодарил своего латвийского коллегу за приезд и организацию павильона Риги на ярмарке в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Стоит отметить, что Москва имеет традиционно крепкие деловые, культурные и общественные связи со столицей Латвии. Так, в 2013 году товарооборот между зарегистрированными в Москве организациями и латвийскими партнерами составил 360,6 миллиона долларов. Ежегодно столицу России посещают порядка 30 тысяч туристов из Латвии.

Напомним, ранее Москва подписала соглашения о сотрудничестве с Северной Осетией, Дагестаном, Камчатским краем, Римом и Миланом. При этом соглашения с иностранными городами предполагают не только торговлю и культурный обмен, но и взаимное увеличение потока туристов.

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