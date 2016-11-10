Форма поиска по сайту

10 ноября 2016, 16:18

Любовь без срока давности: о романтичной Москве расскажут на экскурсии

Самая романтичная экскурсия по центру столицы

Дата: 11 ноября, 12:00

Место: на улице выходе из станции метро "Баррикадная" (Таганско-Краснопресненская линия)

Фото: m24.ru/Любовь Уханова

Ради чего идти: узнать о любовных страстях, которые бушевали на небольшом пространстве: между Вспольным и Гранатным переулками и улицей Спиридоновка. Объяснить феномен сложно, но именно здесь разворачивались любовные драмы. Когда-то на этих улицах жили Зинаида Морозова, Мария Андреева, Мария Петровых ,Анна Ахматова, Александра Коллонтай, Надежда Мандельштам. Об их романах и расскажет гид проекта "Москваход" Алексей Мишин.

Что еще: участники увидят шехтелевские особняки, место, где венчался Чайковский, резиденцию Берии.

Стоимость экскурсии: 300 рублей.

