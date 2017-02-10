Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 11:27

Четвертая волна сноса самостроя в Москве начнется после 14 февраля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Принудительный разбор конструкций самостроя из четвертого списка начнется не ранее 14 февраля, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости. В ведомстве подчеркнули, что к сносу объектов приступят в светлое время суток, а не ночью.

13 декабря 2016 года перечень самостроя актуализировали. В список включили еще 54 объекта площадью более 19 тысяч квадратных метров. 30 объектов самостроя уже демонтировали, и территория планируется к благоустройству.

Самым крупным объектом четвертой волны сноса стал "Центр обуви" площадью более 3500 квадратов на Кронштадском бульваре возле метро "Водный стадион". Владельцы объекта согласились демонтировать его при содействии префектуры САО. В настоящее время ведется разбор конструкций. Срок добровольного демонтажа торгового центра истекает 26 февраля.

Власти демонтируют принудительно 13 объектов площадью 2435 квадратных метра. Под снос пойдут постройки в СВАО вдоль аллеи на тротуаре по улице Егора Абакумова, дом 10А и 10А строения 1-5. Также в административном порядке снесут объекты на северо-западе по улице Маршала Василевского, дом 13, строение 1 и другие.

Собственник самостроя может демонтировать объект собственными силами или попросить помощи у города. За добровольный снос признанного самостроем объекта предприниматели получают от властей компенсацию в 55 тысяч 500 рублей за квадратный метр снесенной недвижимости. Выплаты осуществляются префектурами не позднее двух месяцев со дня соответствующего обращения.

Если владелец не может справиться своими силами и просит префектуру помочь снести здание, компенсация составляет 51 тысячу рублей в расчете на каждый квадрат. Если собственники не демонтируют постройки, городские власти снесут их в принудительном порядке.

