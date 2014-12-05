Вышла первая раскраска-путеводитель по Москве для детей

Фото: МосАРТ

В продажу поступила первая раскраска-путеводитель для детей "Москвазбука". Книга откроет цикл детских изданий о столице, в который войдут игра-путеводитель "Прогулки из шкатулки. Набор юного краеведа" и набор детских открыток-раскрасок.

Выпуск серии печатной сувенирной продукции призван познакомить детей с историческими и современными достопримечательностями Москвы: метрополитеном, вокзалом, сталинскими высотками, Бульварным и Садовым кольцами, ВДНХ, Московский зоопарком, парком Горького, деловым центром "Москва – Сити".

"Открывая книгу, ребенок найдет не только увлекательную раскраску, но и интересные факты о каждом из этих мест", - отметили в Московском агентстве по развитию территории средствами культуры.

Проект разработан совместно с департаментом культуры Москвы.

Приобрести новую раскраску-путеводитель можно здесь.