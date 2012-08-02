Мадонна покажет в Москве шоу с уникальными спецэффектами

ИТАР-ТАСС

Певица Мадонна покажет в Москве шоу с уникальной сценографией, спецэффектами, цирковыми номерами и видеоинсталляцией на огромных экранах. Единственный концерт певицы в столице состоится 7 августа в спорткомплексе "Олимпийский", передает ИТАР-ТАСС.

По словам организаторов, "это будет представление XXI века с невиданным ранее объемным дизайном и новаторской режиссурой". Пока известно лишь, что Мадонна исполнит несколько песен из нового альбома MDNA и знаменитые хиты, в числе которых Vogue, Papa Don't Peach, Like a Prayer.

Билеты на концерт стоят от 1 тыс. 750 до 50 тыс. рублей, и они давно раскуплены. Концерт в Москве певица даст в рамках девятого по счету мирового турне в поддержку нового альбома. Кроме того, Мадонна посетит и Санкт-Петербург, где будет петь 9 августа.

Напомним, впервые Мадонна выступила в России в 2006 году с представлением Confessions. Вокруг концерта было много шумихи - то не мог решиться вопрос с местом проведения шоу, то начиналась путаница с билетами, то неизвестные угрожали сорвать выступление.

За свою карьеру Мадонна продала свыше 300 миллионов копий альбомов и сохраняет рекорд самого успешного тура сольного артиста в истории. Кроме того, она семикратная обладательница наград "Грэмми".