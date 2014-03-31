Концепцию развития набережных Москвы-реки разработают в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

В конце апреля столичные власти планируют объявить международный конкурс на разработку проекта развития набережных Москвы-реки. Для обустройства реки будет создана единая концепция, сообщил в интервью газете "Вечерняя Москва" заместитель мэра города по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Архитектурный конкурс, по словам Хуснуллина, может быть завершен уже к декабрю этого года. Городские власти ожидают, что после реализации масштабного проекта-победителя некоторые магистрали будут отведены от реки, а освобожденная ими территория – благоустроена. В частности, дороги планируется отвести на территорию ЗИЛа.

Москва-река и земля, прилегающая к ней, занимают около 10 процентов территории центра столицы. Именно поэтому разработка единой архитектурной концепции их развития имеет огромное значение как для города и горожан, так и для тех, кто будет вкладывать деньги в победивший проект. Уже сегодня столичные власти активно работают с инвесторами и собственниками земельных участков.