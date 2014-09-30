Набережную в районе парка "Зарядье" расширят - Кузнецов

Фото: M24.ru

Столичные власти планируют разместить в районе парка "Зарядье" широкую пешеходную набережную с возможностью швартовки судов, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Мы считаем, что возле парка в Зарядье должна быть размещена широкая пешеходная набережная для отдыха и прогулок", - приводит слова Кузнецова пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Он добавил, что у набережной смогут швартоваться суда, что поможет интегрировать реку в городскую среду и будет удобно для туристов.

Ранее заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что участники конкурса на развитие прибрежных территорий Москвы-реки подготовят детальную программу формирования речного пассажирского транспорта .

Участникам конкурса надо определить, как будет ходить речной пассажирский транспорт, и где он будет останавливаться. На реке появятся новые причалы и нижние набережные. Ожидается, что набережные станут двухуровневыми: автомобильная дорога останется наверху - дальше от реки, а общественная зона спустится ближе к кромке воды.

Напомним, участие в конкурсе по развитию набережных Москвы-реки примут шесть консорциумов, два из которых возглавляют российские компании. Всего на участие в конкурсе претендовали 45 международных архитектурных команд, куда входили 216 компаний из 15 стран мира.

Кроме того, в апреле 2014 года столичные власти объявили конкурс на разработку концепции парка "Зарядье" на месте гостиницы "Россия". Победителем стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro.

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

При этом на территории парка будет сохранен концертный зал "Россия", запланирована и реставрация храмов, входящих в единый комплекс с будущим парком. Помимо этого, планируется построить и филармонию с открытой летней террасой.