Мужчина погиб при попытке перейти Москву-реку

В ночь на 28 марта в центре столицы погиб мужчина, который попытался перейти Москву-реку. Он спустился на лед в районе Крымского моста около 2.30 и попытался перейти с одного берега на другой.

Не дойдя до суши, мужчина провалился под лед. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве, через несколько минут на место прибыли спасатели и начали поиски мужчины, однако в темное время суток они не принесли результатов.

Утром водолазы подняли с трехметровой глубины тело погибшего. Им оказался 47-летний мужчина. В настоящее время причину происшествия устанавливают сотрудники полиции.