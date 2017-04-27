Форма поиска по сайту

27 апреля 2017, 15:27

Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке

Летняя пассажирская навигация открылась в акватории столицы

Летнюю пассажирскую навигацию запустили на Москве-реке. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас по реке ходят около 150 теплоходов. Из них 100 курсируют по расписанию, а 50 используются на банкетах.

Сейчас в столице разрабатывают регулярные речные маршруты. В первую очередь планируется активизировать участок от "Москвы–Сити", параллельно с ним – маршрут от парка Коломенское до Братеева и Марьина.

Что касается северной части города, возможно открытие пассажирской навигации от Тушина до Северного речного вокзала, который в будущем может стать одним из пересадочных узлов.

Закрытие сезона пассажирской навигации в прошлом году состоялось 10 октября. Полностью сезон был закрыт 28 октября. Правда, в этот же день стартовала зимняя навигация. По Москве-реке всю зиму курсировали для пассажиров 10 теплоходов ледового класса. Попасть на корабль можно с причала у гостиницы "Украина", либо у парка Горького. Экскурсия длится 2,5 часа на одном выбранных языков – всего их шесть.

Летом 2016 года в Химках прошел пилотный запуск пассажирских речных теплоходов. Маршруты речного транспорта были разработаны с учетом мнения местных жителей.

