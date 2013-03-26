Москва-река войдет в генплан города как отдельный проект

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы планируют разработать проекты развития набережных Москвы-реки. По мнению главного архитектора города Сергея Кузнецова, преобразованию водного пространства необходимо отвести отдельную роль.



В ходе экспертной дискуссии в культурном центре ЗИЛ он рассказал, что в планах создание транспортных магистралей вдоль воды, а также строительство на набережных пешеходно-прогулочных зон. Так, уже разработан проект планировки набережной в Тушине, где вместо существующей прибрежной зоны появится природный парк у воды.

Кроме того, берега реки благоустроят в Нагатинском районе и возле парка "Музеон" на Крымском Валу. Также ведется разработка проекта по строительству пешеходной зоны над рекой в Зарядье - не исключено, что ее сделают ярусной. Изучается и возможность круглогодичной навигации речного транспорта по Москва-реке.

По словам Сергея Кузнецова, "в отличие от Санкт-Петербурга, где Нева является главной улицей города, в Москве водным территориям уделено меньшее внимание, и над этим необходимо работать".

"Это целая система, огромное количество вновь приобретенных территорий, которые дают возможность человеку в городе общаться с водой", – добавил архитектор.